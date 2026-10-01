Exigen justicia por joven desaparecido

A más de un año de la desaparición de Rodrigo Ricardo Rico Fernández en el Ajusco, en Tlalpan, familiares e integrantes del colectivo Hasta Encontrarles protestaron para exigir justicia y que la madre del joven sea atendida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La marcha estuvo encabezada por Lucía Rico, la mamá de la víctima. Durante el trayecto rumbo al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), se registraron cierres viales y pega de volantes con la fotografía de su hijo.

Rico Fernández fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2019 cuando caminaba con una peregrinación a Chalma, recordaron los manifestantes ayer.

“¡Que se presente el fiscal Luis Gómez Poletti y el comisionado Luis Gómez Negrete para atender y darle una mesa de trabajo a la señora Lucía Rico, quien no ha sido recibida desde hace varios meses!

“Los casos de larga data seguimos estando en el abandono, seguimos sin estrategias claras de búsqueda, localización e investigación”, expresó la madre buscadora y fundadora de Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, afuera del CAIBP.

Ambos funcionarios salieron de las oficinas para recibir a las manifestantes para atender el caso de Rico Fernández.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, entre 2019 y a la fecha se han registrado, al menos, 217 personas, de las cuales 117 son hombres, 99 mujeres y una más cuyo sexo se clasificó como indeterminado.

Las colonias San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir y San Andrés Totoltepec son las tres colonias con más casos, con 14, nueve y ocho casos, respectivamente.