En el día de audiencia hospitalizan a Ashton

Un joven pasa frente a las rejas del CCH Sur, el 22 de septiembre.

La audiencia intermedia del exestudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, Lex Ashton “N”, acusado del presunto homicidio de Jesús Israel y de la tentativa de homicidio de un trabajador de mantenimiento de la escuela de 65 años, fue aplazada luego de que el joven fuera trasladado a un hospital por problemas de salud.

De acuerdo con su defensa, el joven presenta un padecimiento renal, por lo que no pudo acudir a la audiencia prevista para este 30 de septiembre en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente.

Debido a esta situación, la audiencia intermedia fue pospuesta y será el próximo 22 de octubre cuando se retome el proceso legal en contra del joven.

El Dato: Estudiantes CCH Sur protestaron el 22 de septiembre afuera del plantel para exigir justicia para Jesús Israel. Hicieron pintas, colocaron carteles y veladoras en el sitio.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que autoridades trasladaron al joven al un nosocomio de la alcaldía Cuauhtémoc para recibir atención médica, para la que tenía una cita previa.

“Posterior al procedimiento médico, en apego a los derechos humanos y bajo los protocolos de seguridad correspondientes, el PPL fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde continúa su proceso legal desde octubre de 2025” refirió la dependencia local.

Lex Ashton “N” permanece en el Reclusorio Oriente desde el 10 de octubre de 2025, señalado por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, derivados del ataque ocurrido el 22 de septiembre de ese año en el CCH Sur.

11 Meses lleva detenido Lex Ashton “N” en el Reclusorio Oriente

El caso se encuentra en la etapa intermedia del proceso penal, en la que las partes ofrecen y debaten las pruebas que podrán presentarse durante el juicio oral. Hasta ahora, no se ha establecido una fecha para el inicio de ese juicio.

En una audiencia previa, el abogado defensor David Retes señaló que su cliente tenía problemas psicológicos al momento de los hechos. Sobre este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente acerca de ello.

Al respecto, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, explicó previamente en conferencia que, una vez concluida la etapa de investigación complementaria, el proceso entró en la fase intermedia, en la que se determina qué pruebas serán desahogadas durante el juicio oral.

Tras el ataque, el 3 de octubre de 2025, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, reconoció a La Razón que, “como sociedad le fallamos tanto a Lex como a Israel” por la falta de atención a la salud mental, y advirtió que aún era necesario hacer más para atender a los jóvenes.

La funcionaria señaló que factores como la ansiedad, la violencia entre pares, el aislamiento después de la pandemia y la presión de las redes sociales incidían en la salud mental de los estudiantes.

Ante este escenario, planteó la necesidad de trabajar en las masculinidades y fortalecer la contención emocional dentro de los planteles educativos.

EXIGEN JUSTICIA. En el aniversario del asesinato de Jesús Israel, estudiantes del CCH Sur colocaron flores, veladoras, cartulinas y mensajes en memoria de su compañero, además de realizar lecturas de poemas y un taller de escritura creativa.

Los jóvenes también bloquearon el acceso principal del plantel y la calle Llanura, como parte de la jornada conmemorativo, con el objetivo de exigir justicia por el estudiante de 16 años.

Además, los estudiantes manifestaron su reclamo contra las autoridades del plantel, debido a que el pasado 22 de septiembre CCH Sur dio pláticas sobre la violencia y la prevención, tomando como ejemplo el caso de Lex Ashton “N”, cosa que los estudiantes definieron como revictimizante.