Afectan a Línea 1 del Metrobús, 2 de cada 10 fallas en toda la red

Pasajeros de la Línea 1 del Metrobús se resguardan de la lluviaa, ayer.

Entre enero y mayo de 2026, cerca de dos de cada 10 fallas que se presentaron en el Metrobús tuvieron lugar en la Línea 1, que va de Indios Verdes a Campo Marte, de acuerdo al organismo descentralizado.

La información entregada por el transporte a La Razón vía transparencia detalla que, en total, esta ruta acumuló mil 853 desperfectos de las siete mil 558 averías que se presentaron del 1 de enero al 31 de mayo de 2026, lo cual representa 24.52 por ciento de todas las problemáticas.

Al respecto, Subgerencia de Comunicación del Metrobús respondió a este medio que la situación sí es de conocimiento del personal adscrito a dicho sujeto obligado, por lo que se mantiene un estricto control de las condiciones de cada unidad.

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El Dato: El Metrobús transporta a 1.5 millones de personas a diario, lo que lo posiciona entre los sistemas de autobuses de tránsito rápido de mayor tamaño en América Latina.

“Diariamente el equipo de supervisión de flota vehicular de Metrobús, lleva a cabo la revisión de las condiciones mecánicas de las unidades en los patios de encierro, previo al inicio del servicio, en caso de detectar fallas mecánicas o de otros sistemas necesarios para la prestación del servicio, éstas deben ser solventadas”, se lee en el boletín informativo.

En términos generales, casi dos de cada 10 incidentes documentados en la Línea 1 (350 reportes, que representan 18.89 por ciento) tuvieron que ver con alguna fuga de fluidos, lo cual indica que, en múltiples ocasiones, las unidades del sistema enfrentaron complicaciones con líquidos del motor, sustancias anticongelantes, combustible o incluso, el líquido para frenos.

Esto implica que, cada 2.3 días, una unidad de la Línea 1 presentó esta clase de problemáticas, las cuales podrían considerarse de vital relevancia para la circulación de cada uno de los vehículos.

La información proporcionada por el organismo descentralizado muestra además que la diferencia porcentual entre las fugas de fluidos y situaciones como fallas en las puertas es de 36.19 por ciento, lo cual pone el foco de atención en estas descomposturas.

7 Por ciento de los viajes en el año han sido en la Línea 7

“Periódicamente se llevan a cabo campañas para el mantenimiento preventivo de los diferentes sistemas de las unidades, como son motor, transmisión, neumático, eléctrico, puertas, etcétera.

“Adicionalmente, se llevan a cabo supervisiones aleatorias durante la prestación del servicio, para detectar fallas en el sistema de puertas, con la finalidad de garantizar la seguridad y eficiencia en el servicio que se presta a las personas usuarias”, refirió el Metrobús.

Al margen de la información previa, las Líneas 2, 5 y 7 completaron el top 4 de rutas con una mayor cantidad de fallas tras los primeros cinco meses del año. Por ejemplo, de los siete mil 558 desperfectos de toda la red, 22.51 por ciento (mil 701 casos) correspondieron a la Línea 2.

A ésta última le siguieron mil 295 problemáticas reportadas en las inmediaciones de la Línea 5 y mil 206 averías que pudieron documentarse en la totalidad de la Línea 7, la última en ser inaugurada y una de las más actualizadas de todo el sistema.

JOVEN Y PROBLEMÁTICA. La Línea 7 tuvo su inauguración hace menos de 10 años, el 5 de marzo de 2018, fecha en la que el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida.

Desde su anuncio en 2015, la ruta atravesó retrasos ligados con suspensiones temporales en las obras, aunque a esto se sumaron otros inconvenientes.

Muestra de lo anterior es que la construcción no contó con la autorización inicial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual debía dar su visto bueno debido a que la ruta transitaba por áreas patrimoniales protegidas y colindaba con varios monumentos históricos.

Además, sus instalaciones no se terminaron a tiempo y las 90 unidades de la ruta no reducían emisiones contaminantes pese a haber costado conjuntamente 990 millones de pesos.

“Creo en febrero o marzo íbamos por la Diana Cazadora y se escuchó que tronó algo abajo del camión, quién sabe qué haya sido. Nos quedamos parados hasta que dijeron que ya no se iba a dar el servicio, pero nunca dijeron por qué. Saca de onda, ya que pasen esas cosas, porque les dan mantenimiento a los camiones”, cuestionó Christian Ramírez, uno de los miles de chilangos que, en algún momento, padeció las fallas de la Línea 7.

310 Kilómetros de extensión suma la red del Metrobús

Ximena Frías, quien trabaja en un corportativo de Paseo de la Reforma, también observó de cerca una de los cientos de fallas que rutas como la Línea 7 presentaron en lo que va de este 2026.

“Van varias, que el lector en el cual pasas la tarjeta no funciona. De aquí de esta línea, también fue una vez cuando venía lleno el camión, eso fue de noche, no le servían bien las luces de enfrente. Esa vez llovió fuerte, no sabemos si por eso. Veníamos unas compañeras de trabajo y yo y le comentamos al chofer y dijo que ya estaba reportado”, contó la usuaria, quien utiliza el corredor cinco días a la semana.