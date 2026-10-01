Batres refrenda derechos de trabajadores del ISSSTE; TFCA apuesta por el diálogo

Al conmemorar el Día del Trabajador del ISSSTE, su director Martí Batres Guadarrama afirmó que las 22 prestaciones a que tienen derecho los empleados al servicio del Estado, están firmes, vigentes y actuantes.

Por eso, apuntó, en este día “refrendamos nuestro compromiso y alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE para hacer posible al mismo tiempo la transformación de esta gran y noble institución”.

Durante el acto celebrado en el deportivo del sindicato, el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), Cristóbal Arias, dijo, por su parte, que se debe privilegiar el diálogo y entendimiento, antes del arbitraje, pues permite mantener la paz laboral.

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“Nosotros le apostamos a la gobernabilidad y al respeto de los derechos laborales, como ha sucedido hasta el día de hoy”, precisó el exsenador de Morena.

A todas las trabajadoras y todos los trabajadores que integran la Familia @ISSSTE_mx, les envío un abrazo con todo mi reconocimiento. pic.twitter.com/Cfv5oaJO6S — Martí Batres (@martibatres) October 2, 2026

Destacó el entendimiento con la FSTSE que preside Marco Antonio García Ayala y sus 87 sindicatos federados, lo cual fomenta la paz laboral y permite cumplir con los planes y programas del gobierno federal y de la Ciudad de México.

En su oportunidad, el líder del SNTISSSTE, Roberto Gómez reconoció el papel y desempeño que hoy en día juegan los más de 80 mil trabajadores de base del instituto, para brindar una mayor y mejor atención a los derechohabientes en el país.

Tras pedir a los 49 secretarios seccionales del SNTISSSTE una labor sin descanso para dar resultados en favor de los trabajadores, dijo que no debe olvidarse que las y los trabajadores del ISSSTE brindan atención a los cerca de 14 millones de derechohabientes en el país. Ante ello, debemos resaltar la vocación de servicio que hay en cada uno de ellos, recalcó.

Gómez refrendó la voluntad de los trabajadores para impulsar el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de transformar el ISSSTE.

“Desde aquí le decimos que lo vamos a lograr, porque el activo más importante que tiene esta institución son sus trabajadores, quienes con el apoyo del director Martí Batres y el respaldo del líder nacional de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala se avanza para construir el nuevo ISSSTE que demandan estos tiempos”, destacó.

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MSL