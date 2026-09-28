ISSSTE compra 50 equipos de rayos X portátiles por 146 mdp

El ISSSTE destinó una inversión de 146 millones de pesos para equipar 36 sedes médicas con unidades de rayos X portátiles.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció la adquisición de 50 nuevos equipos de rayos X portátiles de última generación, con una inversión total de 146 millones 84 mil pesos, los cuales serán distribuidos en 36 sedes médicas del país.

Esta asignación contempla la entrega de aparatos biomédicos a 30 hospitales generales del segundo nivel de atención y a 6 centros de salud de tercer nivel de alta especialidad. La primera unidad médica fue destinada al Hospital Regional (HR) “Gral. Ignacio Zaragoza”, ubicado en la Ciudad de México, donde ya se encuentra en funcionamiento.

Martí Batres Guadarrama destacó a través de sus redes sociales el inicio del despliegue tecnológico diseñado para agilizar las evaluaciones diagnósticas y acelerar las labores de atención hospitalaria en beneficio de la derechohabiencia.

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Los equipos de diagnóstico adquiridos cuentan con una estructura ligera, columna plegable y dos pantallas táctiles, especificaciones técnicas que facilitan su transporte directo hacia las áreas donde se localicen los pacientes internados o en valoración médica.

La compra de 50 nuevos rayos X portátiles optimiza la capacidad diagnóstica en hospitales generales y de alta especialidad. ı Foto: Especial.

La coordinadora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (SADyTRA) del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, Ingrid Harubi Velázquez Navarrete, explicó que el uso de estas unidades evita traslados riesgosos para los enfermos. Asimismo, señaló que el equipo operará en todos los turnos, las 24 horas del día durante los 365 días del año, mediante personal calificado para la toma de radiografías.

La estrategia institucional se enmarca dentro de las acciones de fortalecimiento tecnológico y ampliación de la capacidad médica del ISSSTE durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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JVR