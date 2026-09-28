Morena designa a Manuel Alejandro Cota como coordinador de la Defensa de la Transformación en BCS.

El partido Morena designó este lunes a Manuel Alejandro Cota como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Baja California Sur, de cara a los comicios del 2027.

El nombramiento se definió de cara al proceso electoral convocado para mediados de 2027, tras alcanzarse un acuerdo por consenso en el seno de la Comisión Nacional de Elecciones del órgano político, según informó la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

De esta forma, el partido en el poder anunció a la persona que podría suplir al ahora gobernador de Víctor Manuel Castro Cosío, emanado del guinda.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, indicó que Manuel Alejandro Cota es el coordinador de la Defensa de la Transformación más joven que se ha seleccionado, con 35 años de edad.

Los liderazgos del movimiento de la 4T destacaron la experiencia y el temple que tiene el nuevo coordinador en el estado de Baja California Sur.

En tanto, Manuel Alejandro Cota aseguró que en su coordinación buscará fortalecer el movimiento de la 4T en Baja California Sur.

“Vamos a defender el movimiento, Vamos a defender la soberanía desde el territorio”, dijo en su intervención.

Además, reconoció a los liderazgos femeninos del partido por realizar un proceso interno pulcro.

Por último, llamó a sus compañeros de lucha a mantener la unidad, con diálogo y construir.

"Vamos a defender la soberanía desde el territorio”, dijo Manuel Alejandro Cota, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. ı Foto: Especial.

Van 16 de 17

Hasta el momento, la dirigencia nacional de Morena ha nombrado a 16 coordinadores estatales de la defensa de la transformación de las 17 entidades que renovarán gubernatura en los comicios de 2027.

El proceso comenzó con un primer bloque de diez designaciones anunciadas a mediados de septiembre:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez. Baja California: Julieta Ramírez Padilla. Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus. Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera. Guerrero: Beatriz Mojica Morga. Michoacán: Carlos Torres Piña. Querétaro: Santiago Nieto Castillo. Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez. Sinaloa: Imelda Castro Castro. Zacatecas: Verónica Díaz Robles.

Posteriormente, durante la jornada del 28 de septiembre de 2026, el partido presentó en el World Trade Center de la Ciudad de México cinco nombramientos adicionales:

San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas. Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera. Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales. Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez. Sonora: Lorenia Valles Sampedro. Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota

Para concluir el paquete de 17 coordinaciones en el país, el partido tiene programado cerrar la jornada anunciando la representación correspondiente a Chihuahua.

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JVR