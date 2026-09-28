Polo toca tierra en Baja California Sur como huracán categoría 2

Tal como anticipaban los pronósticos, a última hora de este lunes “Polo” tocó tierra al sur de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, como huracán categoría 2, con vientos “potencialmente mortales” de 175 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Polo” se desplaza con dirección al noreste a 20 kilómetros por hora y se estima que acelere gradualmente durante las próximas horas mientras enfila hacia el Golfo de California.

Después de atravesar la península y el mar de Cortés, se espera que el huracán ingrese al territorio continental por el sur de Sonora durante las horas de la mañana de este martes 29 de septiembre.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón podría mantenerse como huracán al tocar tierra por segunda vez. Posteriormente, “Polo” seguirá debilitándose conforme avance al interior de la República.

El huracán Polo tocó tierra aproximadamente a las 00:00 h (tiempo del centro de México) en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, B.C.S.



🌬️ Vientos máximos sostenidos: 175 km/h

💨 Rachas: 205 km/h



⚠️Se recomienda extremar precauciones en las zonas afectadas y… pic.twitter.com/poJ2grLtpG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Previamente, el coordinador general del Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, advirtió la presencia de lluvias torrenciales en la región central de Baja California Sur y al sur de Sonora, que podrían persistir durante las próximas 48 horas.

Mientras tanto, los municipios de Comondú y Loreto se mantienen en alerta máxima mientras las autoridades instan a la población a permanecer en sus hogares o refugios temporales durante el paso del ciclón y hasta que se garanticen condiciones seguras.

Debido al embate de “Polo”, tanto en Baja California Sur como en Sonora se esperan vientos intensos y oleaje elevado.

Sin embargo, los efectos del ciclón arreciarán en Baja California Sur, donde se prevén vientos de entre 170 a 190 kilómetros por hora, con rachas de hasta 240.

Asimismo, la autoridad meteorológica contempla oleaje de hasta 10 metros de altura en la costa central de Baja California Sur, con una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros. De acuerdo con el gobierno mexicano, este fenómeno es la principal causa de muertes ocasionadas por ciclones tropicales.

Además, las previsiones también advierten sobre lluvias muy fuertes al norte de Sinaloa, en el norte y oeste de Chihuahua, así como al noroeste de Durango. También se prevén precipitaciones fuertes en Baja California y Nayarit.

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