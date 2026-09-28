Polo amenaza a BCS; conserva categoría 3

El huracán Polo avanza hacia Baja California Sur y podría tocar tierra en la costa occidental de la península la noche de hoy como categoría 3 o ciclón mayor. Las condiciones comenzarán a deteriorarse desde la mañana, mientras autoridades mantienen desplegados más de seis mil 900 elementos y prepararon 169 refugios temporales.

A las nueve de la noche del domingo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ubicó el ojo a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro. El ciclón conservaba categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, y avanzaba hacia el norte a 19 kilómetros por hora.

El Dato: La Marina ordenó el cierre de puertos en Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit por Polo y en Guerrero y Oaxaca por la tormenta Rachel.

La coordinadora nacional de Protección Civil (PC), Laura Velázquez Alzúa, informó que durante las próximas horas se reforzará la comunicación con habitantes de zonas costeras y pidió atender las indicaciones oficiales. El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, llamó a evitar playas, cuerpos de agua y sitios susceptibles de representar un riesgo.

Cinco municipios de Baja California Sur permanecen bajo acciones preventivas. PC realiza recorridos y perifoneo en Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto, además del cierre de playas y vigilancia con drones en áreas vulnerables.

Para atender posibles evacuaciones, el estado dispone de 50 refugios en Mulegé, 44 en Los Cabos, 38 en La Paz, 29 en Comondú y ocho en Loreto. También se suspendieron actividades escolares y laborales presenciales para empleados estatales y municipales del lunes y martes.

El Tip: según el Meteorológico, Rachel se convertirá en huracán categoría 1 el 29 de septiembre y 2, el 1 de octubre.

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene dos mil 282 efectivos, seis Brigadas de Respuesta a Emergencias con 600 integrantes, 78 vehículos, 15 buques, igual número de embarcaciones menores, tres helicópteros y ocho drones. El dispositivo incluye cocinas y plantas potabilizadoras.

Por su parte, la Defensa estableció 15 agrupamientos con cuatro mil 686 integrantes para la aplicación preventiva del Plan DN-III-E. Del total, tres mil 112 pertenecen al Ejército Mexicano, 548 a la Fuerza Aérea y mil 26 a la Guardia Nacional (GN). Además, hay vehículos, ambulancias, binomios canófilos, generadores y equipos para producir agua potable.

El aviso de huracán comprende la costa oeste de Baja California Sur, desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como el litoral oriental entre Loreto y Santa Rosalía. La alerta también alcanza el territorio continental desde Guaymas hasta Huatabampito, mientras otras franjas de Sonora, Sinaloa y la península permanecen bajo vigilancia o aviso de tormenta tropical.

LA RUTA ı Foto: Especial

Según el NHC, Polo podría dejar acumulados de lluvia de entre 101 y 203 milímetros en sectores de Baja California Sur, con máximos cercanos a 305. Para partes de Sonora, se esperan entre 101 y 152, con registros aislados de hasta 203.

Además, una marejada ciclónica podría causar inundaciones costeras significativas y olas grandes y destructivas en las zonas expuestas. El oleaje asociado al huracán continuará afectando durante los próximos dos días las costas de Baja California Sur y del occidente de México.

Polo girará hacia el noreste hoy, cruzará la península durante la tarde o noche y después pasará brevemente sobre el Golfo de California. El ciclón se aproximará al noroeste del territorio continental antes de la madrugada del martes, donde todavía podría conservar fuerza de huracán.

Y en el sur, Rachel podría convertirse en huracán

| Por Elizabeth Hernández |

Una nueva tormenta tropical con potencial de convertirse en huracán mañana amenaza el Pacífico mexicano y ya obligó a activar vigilancia sobre parte de la costa del suroeste del país. Rachel mantiene vientos de 65 kilómetros por hora frente a Guerrero, mientras su campo de circulación se amplía y acerca condiciones de tormenta tropical al litoral.

A las nueve de la noche del domingo, el centro de esta tormenta se ubicó a 445 kilómetros al sur de Acapulco y a 830 al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno avanzaba hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a sus velocidades sostenidas y una presión mínima de mil tres milibares.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé un fortalecimiento constante durante los próximos días. Rachel podría alcanzar categoría de huracán el martes, mientras acelera su desplazamiento hacia el oeste-noroeste bajo la influencia de una zona de alta presión.

El Tip: según el Meteorológico, Rachel se convertirá en huracán categoría 1 el 29 de septiembre y 2, el 1 de octubre.

Debido a la expansión de su campo de viento, el Gobierno mexicano estableció vigilancia desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula. La medida implica que esas condiciones pueden presentarse dentro de las próximas 48 horas y comenzarían a sentirse el martes.

Los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros desde el centro, una distancia mayor a la calculada en el reporte previo. Aunque el núcleo permanecería mar adentro frente al sur del país, el NHS advirtió que parte de sus efectos pueden alcanzar el litoral del suroeste mexicano.

Y en el sur, Rachel podría convertirse en huracán ı Foto: Especial

Para los próximos dos días se espera que las marejadas generadas por Rachel impacten sectores de la costa sur, y porvoquen “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

Según el análisis meteorológico, Rachel todavía enfrenta una cizalladura del viento de alrededor de 20 nudos, factor que limita por ahora una intensificación más rápida. Los especialistas anticipan que esa condición disminuirá a principios de la semana, lo que permitiría al ciclón ganar fuerza.