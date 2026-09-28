Tormenta tropical Rachel se fortalecerá a huracán frente al Pacífico

La tormenta tropical Rachel aumentó su intensidad frente a las costas del Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán durante las próximas 24 horas, mientras sus bandas exteriores amenazan con lluvias intensas, inundaciones y deslaves en Guerrero, Michoacán y Colima, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Modelos como Google DeepMind, COAMPS-TC y HCCA incluso contemplan la posibilidad de que Rachel llegue a la categoría de huracán mayor. El NHC mantiene una proyección menos intensa y señaló que la evolución posterior presenta mayor incertidumbre, entre otros factores, por la presencia de aguas más frías dejadas por el huracán Polo.

A las nueve de la noche de este lunes, el ciclón se encontraba a 415 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 520 kilómetros al sursureste de Manzanillo. Registraba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 997 milibares.

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La Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero, para todo tipo de embarcaciones ante el avance de Rachel y el deterioro de las condiciones marítimas en el Pacífico mexicano.

9 PM CST Mon Sep 28 (Advisory 8) Key Messages for Tropical Storm #Rachel. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



9 PM CST lunes 28 de septiembre (Aviso 8) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Rachel. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/drHvcQIeom — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 29, 2026

Además, la dependencia restringió la navegación de embarcaciones menores en Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero; Manzanillo, Colima; así como Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca. La medida responde al oleaje elevado, las rachas fuertes de viento, las lluvias y la reducción de visibilidad asociadas con el ciclón.

La Semar advirtió que el fuerte oleaje puede comprometer la estabilidad de las embarcaciones y provocar volcaduras o hundimientos, mientras las precipitaciones y el viento elevan el riesgo de accidentes. La institución pidió a la comunidad marítimo-portuaria respetar las restricciones y atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto.

El pronóstico del NHC indica que Rachel seguirá una trayectoria paralela a la costa del suroeste de México y su centro permanecerá sobre el mar. La dependencia estadounidense prevé que el sistema gire gradualmente hacia el noroeste y reduzca su velocidad de desplazamiento durante los próximos días.

Durante las siguientes horas, las condiciones atmosféricas favorecerán una intensificación gradual. El organismo estadounidense elevó su previsión y calcula que el fenómeno alcanzará fuerza de huracán entre el martes y el miércoles. Para el jueves podría registrar vientos máximos de alrededor de 160 kilómetros por hora.

Un aviso de tormenta tropical permanece vigente desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula, mientras la vigilancia se extiende desde ese punto hacia el norte hasta Cabo Corrientes. En la primera zona se esperan condiciones de tormenta tropical este martes, mientras en el segundo tramo podrían presentarse durante la noche de ese día o el miércoles.

Las bandas exteriores dejarán acumulados de lluvia de entre 75 y 150 milímetros en sectores costeros de Guerrero, Michoacán y Colima, con máximos aislados cercanos a 200 milímetros. El NHC advirtió que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, en particular en zonas montañosas.

Además, las marejadas asociadas con Rachel alcanzarán distintos puntos de la costa suroeste de México durante los próximos dos días y avanzarán hacia el norte a mediados de semana. El organismo alertó que el oleaje elevado y las corrientes marinas podrían representar un riesgo para la vida.

⚠️ La @SEMAR_mx informa cierre de #puertos en el Pacífico mexicano debido a la tormenta tropical #Rachel:



🚢 Embarcaciones mayores:

- Guerrero: Zihuatanejo.



⛵ Embarcaciones menores:

- Colima: Manzanillo.

- Michoacán: Lázaro Cárdenas.

- Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto… pic.twitter.com/qqmJqtYSSk — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026

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