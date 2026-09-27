Marina despliega 2 mil 923 elementos y habilitan 111 refugios en BCS ante avance de Huracán ‘Polo’

El Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón transporta víveres, vehículos, maquinaria y un helicóptero para atender posibles emergencias.

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó 2 mil 923 elementos en Baja California Sur y envió un buque con víveres, vehículos, maquinaria y un helicóptero ante el avance del huracán Polo, que este domingo se debilitó a categoría 3 y mantiene bajo prevención zonas de esa entidad, Sonora y Sinaloa.

A través de un comunicado, la Semar informó que el Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón zarpó la mañana del domingo con destino a Mazatlán, Sinaloa, cargado con 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo Ural, igual número de embarcaciones Zodiac, equipo de zapa y una aeronave MI-17 para atender posibles emergencias.

#AlMomento



Como parte del Plan Marina fortalecemos las acciones preventivas ante la evolución del #HuracánPolo.



⚓ El Buque de Apoyo Logístico Isla Tiburón zarpó con personal, un helicóptero MI-17, despensas, agua potable, vehículos, embarcaciones y equipo especializado para… pic.twitter.com/EEiSiR2ymL — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2026

De los efectivos movilizados en territorio sudcaliforniano, 589 permanecen en el Sector Naval de Santa Rosalía, una de las áreas que, de acuerdo con el pronóstico disponible para la Armada de México, podría registrar mayores afectaciones.

La dependencia mantiene activo el Plan Marina en Fase de Prevención.

Huracán “Polo” sigue en Categoría 3 este domingo

Con corte a las seis de la mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ubicó el centro de Polo a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 y avanzaba hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persiste una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y otra desde Loreto hasta Santa Rosalía.

#MarinaTeInforma



El #HuracánPolo, categoría 3, se localiza a 339 km al norte-noreste de Isla Clarión, Colima, y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



⚠️ De acuerdo con las condiciones océano-atmosféricas, se prevé un debilitamiento gradual durante… pic.twitter.com/V8W1whlRag — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2026

También existen áreas bajo vigilancia en puntos de Baja California Sur, además de Huatabampito a Bahía Quino, Sonora, mientras la alerta por tormenta tropical alcanza hasta Topolobampo, Sinaloa.

Además, el pronóstico contempla lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en territorio sudcaliforniano, vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, rachas de hasta 60 y oleaje de tres a cinco metros en sus costas.

Las autoridades prevén un debilitamiento paulatino del sistema durante las próximas horas.

Emiten recomendaciones y habilitan refugios en BCS ante avance de “Polo”

Por precaución, la autoridad marítima cerró el puerto de San Blas, Nayarit, a todo tipo de embarcaciones. Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, en Baja California Sur, así como Barra de Navidad, Jalisco, mantienen restricciones para naves menores.

🌀 En #BajaCaliforniaSur, ante el #Huracán #Polo, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, @laualzua, participó junto al gobernador @VictorCastroCos en el Consejo Estatal de Protección Civil, para fortalecer las acciones de prevención, preparación y coordinación. pic.twitter.com/6QT651G9cm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 27, 2026

Los tres órdenes de gobierno habilitaron además 111 refugios temporales en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, con capacidad conjunta para 14 mil 445 personas.

Marina también mantiene vigilancia sobre la depresión tropical Dieciocho E, localizada al sur del país, debido a condiciones que podrían favorecer su intensificación durante las próximas 24 a 36 horas.

La dependencia pidió consultar información oficial y atender las instrucciones de Protección Civil. “Atender una alerta a tiempo puede salvar vidas”, señaló la dependencia.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am