Sheinbaum llama a tener precaución aunque huracán Polo no toque costa mexicana

Aunque se prevé que el huracán Polo no toque tierra, la población debe de mantenerse atenta a las indicaciones debido a las fuertes lluvias que este ciclón dejará a su paso por las costas mexicana, exhortó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum puntualizó que el huracán Polo sólo bordeará al Océano Pacífico y hasta ahora se espera que los estados más afectados por ello sean Jalisco, Colima y Michoacán.

“Hasta ahora, la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa. Va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán. Y por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que esté muy atenta. Hasta ahora son lluvias intensas, pero el huracán podría llegar a categoría 5”, dijo Claudia Sheinbaum este martes en su conferencia de prensa.

No obstante, mencionó que si el huracán Polo llegara a presentar algún cambio, se informará con oportunidad a la población.

“Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra. Entonces, va a ir bordeando, es la información que tenemos, la costa y si hay alguna otra información de inmediato se hará saber. Y a todos los que viven en estos estados, pues que estén muy atentos a la información de Protección Civil”, insistió Claudia Sheinbaum.

A las 6:00 horas de este martes, el huracán Polo alcanzó la categoría máxima, ubicándose su centro a 355 km de Zihuatanejo, Guerrero y a 580 km al sureste de Manzanillo, Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que esto generará lluvias intensas en los estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como fuertes en Jalisco.

Te puede interesar:

- Ven en procesos de Morena “lesionados, golpes y pancheros”; les piden serenarse

- Pide CSP aclarar legalidad sobre supuesto huachicol; señala a oficina local de FGR

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR