‘Me enorgullece decirles que tenemos una excelente relación con el Gobierno mexicano’: Donald Trump

Donald Trump este martes en la sede de la ONU.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que su gobierno mantiene una “excelente relación con el Gobierno mexicano”.

“La seguridad y protección llegará a México. Me enorgullece decirles que tenemos una excelente relación con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”, sostuvo el Presidente estadounidense esta mañana.

Donald Trump afirmó que las autoridades mexicanas tampoco quieren la presencia de los cárteles del narcotráfico, aunque minutos antes volvió a atacar al país al sostener que debe recuperar el control de su territorio frente a esas organizaciones criminales.

Previamente, en su discurso, Donald Trump calificó a los cárteles como organizaciones terroristas y aseguró que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses combatirlos.

🚨#Ahora | “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, afirma Donald Trump desde la Asamblea General de la ONU.



El presidente de Estados Unidos calificó como “inaceptable” compartir una frontera con lo que describió como un territorio controlado por organizaciones… pic.twitter.com/haDNad4QhX — Azucena Uresti (@azucenau) September 22, 2026

Para después señalar que resulta “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de más de tres mil kilómetros con lo que describió como un territorio bajo control criminal.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente, eso es inaceptable. México debe volver a controlar su territorio”, afirmó.

🚨#ÚLTIMAHORA | 🇺🇸 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su discurso estelar ante la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y que el Gobierno debe retomar el control de su territorio del narcotráfico.… pic.twitter.com/LZKbDm6PeI — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2026

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