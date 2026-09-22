Donald Trump: México es el epicentro de los cárteles

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su discurso estelar ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y que el Gobierno debe retomar el control de su territorio del narcotráfico.

Calificándolos como enemigos de la humanidad, Donald Trump hizo referencia a los cárteles mexicanos de las drogas a los que desde 2025 ha designado como organizaciones terroristas, pero aseguró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum también busca acabar con ellos.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que EU comparta una frontera de 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, dijo Donald Trump.

🇲🇽🇺🇸 | Donald Trump afirmó en la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y calificó de inaceptable compartir frontera con un territorio bajo su control, exigiendo a México recuperar el suelo. pic.twitter.com/VYxd68Gaub — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 22, 2026

“La seguridad y protección llegará a México. Me enorgullece decirles que tenemos una excelente relación con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar”.

En su largo discurso ante las delegaciones que acuden a la apertura de 81 sesión de la Asamblea de la ONU, Donald Trump advirtió hizo referencia a su decisión de atacar Venezuela a principios de año para extraer a Nicolás Maduro para presentarlo ante la justicia en EU por cargos de narcotráfico.

Aunque algunos expertos lo han calificado como ejecuciones extrajudiciales, el Presidente Donald Trump presumió en su discurso los por lo menos 70 ataques en contra de embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico supuestamente dedicadas a traficar drogas y que han matado a 234 presuntos narcotraficantes

🚨#ÚLTIMAHORA | 🇺🇸 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su discurso estelar ante la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y que el Gobierno debe retomar el control de su territorio del narcotráfico.… pic.twitter.com/LZKbDm6PeI — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2026

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