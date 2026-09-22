Ven en procesos de Morena “lesionados, golpes y pancheros”; les piden serenarse

Ante las inconformidades que han provocado las primeras definiciones de Morena rumbo a las elecciones de 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y senadores de ese partido llamaron a bajar la tensión interna, dar tiempo al proceso y evitar que las diferencias por las candidaturas deriven en la ruptura de la coalición con el PT y el PVEM.

Luego de que aspirantes que no resultaron favorecidos y que partidos aliados cuestionaran algunas de las coordinaciones estatales definidas por Morena, la mandataria pidió “serenarse” y sostuvo que las decisiones electorales no deberían convertirse en asuntos personales.

“Siempre va a haber gente que hubiera querido quedar como coordinador y no queda. Entonces, siempre va a haber algún descontento del que no quedó. Hay que serenarse y no es un tema personal; lo más importante, es un proyecto”, dijo.

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El Dato: Las designaciones de los coordinadores se han realizado mediante encuestas internas. Quienes las asumen se encargarán de consolidar las estructuras territoriales.

La jefa del Ejecutivo señaló que las definiciones se sustentan en encuestas y consideró que, en su momento, el partido deberá transparentar los resultados de esos ejercicios.

En este sentido, expresó su confianza en el trabajo de Ariadna Montiel, dirigente nacional del guinda, y Citlalli Hernández, coordinadora de Elecciones de Morena, y aseguró que ella no interviene en el proceso.

“Yo confío en el trabajo que se está haciendo. Es más, yo ni me meto. Yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron”, afirmó.

No obstante, Sheinbaum Pardo advirtió que la metodología y la empresa responsable de realizar este tipo de encuestas son relevantes para garantizar la confiabilidad de sus resultados, pues señaló que existen firmas sin suficiente reputación que podrían prestarse a favorecer determinados intereses.

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“Una encuesta tiene que definirse científicamente. ¿Dónde se encuesta? ¿Cómo se encuesta? ¿Quién se encuesta? ¿Cuántas encuestas? ¿Cómo preguntas? No es trivial la definición de cómo se hace”, sostuvo.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

OTRO FRENTE. Desde el Senado, el morenista Higinio Martínez Miranda recurrió al futbol para describir las tensiones que atraviesa la coalición integrada por Morena, PT y PVEM.

“Cuando hay futbol, hay de todo: hay lesionados, hay golpes, hay pancheros que se revuelcan sin que les hayan hecho nada (…) Pues aquí, en Morena, también hay de todo en la coalición”, dijo el también presidente de la mesa directiva de la Cámara alta.

El legislador rechazó que Morena pretenda desplazar a sus aliados en las definiciones electorales y sostuvo que el partido necesita mantener su relación con el PT y el Verde.

“Nunca hemos tenido esa intención. No los aplastamos, no los maltratamos; los necesitamos, necesitamos al Verde, necesitamos al PT desde 2018”, afirmó.

También se refirió a la inconformidad de aspirantes que no resultaron favorecidos en los procesos internos.

Sobre Raúl Morón, quien buscaba encabezar la coordinación en Michoacán, negó que el resultado constituyera un ajuste de cuentas en su contra y aseguró que respondió a las encuestas realizadas en la entidad.

El senador mexiquense reconoció, sin embargo, que el malestar de quienes buscaban una candidatura puede ser genuino. Para ejemplificarlo, recordó su propia aspiración a la gubernatura del Estado de México, candidatura que finalmente obtuvo Delfina Gómez Álvarez. “Yo pretendí ser candidato a gobernador en 2023 y no lo fui. El sentimiento no me duró dos años”, señaló.

Por ello, llamó a quienes no resultaron seleccionados a dejar transcurrir los días antes de adoptar decisiones sobre su futuro político. Aunque confió en que las diferencias podrán procesarse, admitió que no necesariamente ocurrirá así en todos los casos:

“Las cosas se van a arreglar en lo general”, afirmó, para después anticipar que “va a haber excepciones”.

CONFRONTACIÓN. A los llamados a contener la disputa se sumó el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien consideró que las diferencias forman parte de la dinámica interna de un partido con presencia en buena parte del país.

“Un partido vivo es un partido que gobierna prácticamente todo el país, se genera una ebullición política”, señaló.

Mier recurrió también a una expresión coloquial para pedir que disminuya la confrontación mientras avanzan las siguientes definiciones.

“Conviene ponernos una bolsa de agua fría en la cabeza y, como dicen en Mochis, Sinaloa, no hay caldo que no se enfríe”, expresó.

Cuestionado sobre las críticas a la transparencia de las encuestas utilizadas para definir coordinaciones y candidaturas, evitó pronunciarse sobre los procedimientos y señaló que corresponde a las instancias partidistas explicarlos.

“Es un tema que le corresponde exclusivamente al partido. Yo no quisiera ahí emitir una opinión porque desconozco cuál fue el acuerdo que determinó la Comisión Nacional de Elecciones”, sostuvo.

El coordinador parlamentario también rechazó los señalamientos de sectores opositores sobre una eventual fractura de Morena como consecuencia de las disputas internas.“Quisieran, pero no se les va a hacer”, respondió.

Las diferencias se producen cuando todavía falta definir buena parte de las posiciones que estarán en juego rumbo a 2027, entre ellas candidaturas a diputaciones federales y locales y presidencias municipales.

Tiene PT militancia más chica que aliados y un crecimiento más lento

El Partido del Trabajo llega al proceso electoral 2026-2027 con una estructura de militancia mucho menor a la de sus aliados de la Cuarta Transformación (4T) y con un crecimiento más lento en los últimos tres años, una condición que será determinante para medir el margen de negociación que tiene frente a Morena, si decide llevar hasta las últimas consecuencias su reclamo de mayor participación en las candidaturas.

De acuerdo con la verificación trianual realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el PT cuenta con 590 mil 797 afiliados válidos para su registro. La cifra está por debajo de los 11 millones 629 mil 541 afiliados de Morena y del millón 61 mil 319 que alcanzó el Partido Verde Ecologista de México.

El Dato: Reginaldo Sandoval es originario de Zacatecas, fue diputado federal y local en Michoacán. Antes, también fue comisionado político nacional en Michoacán y Nayarit.

Además, el PT fue el partido que menos creció en militancia entre los tres integrantes de la coalición: aumentó 29.1 por ciento respecto de la verificación de 2023, frente a 400 por ciento de Morena y 79.2 por ciento del PVEM.

El crecimiento del PT también quedó por debajo del resto de los partidos evaluados, con excepción de Movimiento Ciudadano (MC), que registró una reducción de 17 por ciento en sus afiliaciones durante el mismo periodo.

El tamaño de su padrón adquiere relevancia frente a la posibilidad planteada por su dirigencia de competir por cuenta propia en algunas entidades. En su historia electoral, el partido ha tenido dificultades para sostenerse sin alianzas: en 2015 obtuvo 2.99 por ciento de la votación nacional, apenas una décima por debajo del porcentaje requerido para conservar el registro, y lo mantuvo después de una elección extraordinaria en un distrito de Aguascalientes.

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Seis años después, en 2021, el PT alcanzó 3.2 por ciento de la votación nacional por su cuenta, apenas 120 mil votos sobre el umbral de tres por ciento.

El antecedente de sus alianzas muestra que la coalición no necesariamente se traduce en un crecimiento propio. En 2009, el PT y Convergencia, hoy MC, compitieron juntos en la coalición Salvemos México; tres años después, ambos volvieron a aliarse, esta vez con el PRD, en Movimiento Progresista.

El partido laboral mejoró su votación en 2012, aunque ese resultado no puede atribuirse exclusivamente a MC, pues se trató de una coalición de tres partidos y tuvo como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, sí cuenta con presencia territorial suficiente para mantener su registro. En la verificación del INE acreditó la dispersión de afiliados en 30 de las 32 entidades federativas, por encima del PAN, que la acreditó en 25, y de MC, con 29. Morena y el PVEM cumplieron el requisito en las 32 entidades.

6 senadores integran su bancada en la Cámara alta

David Torres, analista político, considera que la diferencia entre presencia territorial y capacidad electoral será uno de los elementos centrales de la negociación: “La estructura del PT está extendida en buena parte del país, pero sus resultados históricos muestran que esa presencia no necesariamente se traduce en una votación suficiente para competir con autonomía frente a Morena en una elección de gubernatura”.

El conflicto que el partido abrió la semana pasada con Morena ocurre, por tanto, en un contexto en el que el PT necesita preservar su alianza, pero también demostrar que conserva capacidad propia de negociación.

La dirigencia ha insistido en que busca mantener el proyecto común de la Cuarta Transformación (4T), mientras reclama que sus aspirantes sean considerados en las decisiones electorales.

“Más allá de los desacuerdos que ya se hicieron públicos, el punto de fondo será cuánto puede sostener el PT una estrategia propia sin poner en riesgo los beneficios electorales que históricamente ha obtenido mediante las coaliciones”, agregó David Torres.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha terminado la alianza que mantienen desde 2018. Las siete entidades donde Morena todavía tiene pendientes sus definiciones, representan el siguiente espacio de negociación, y son: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

“El desenlace de esas definiciones permitirá observar si la pausa anunciada por el PT queda como una presión para obtener mayor participación o se convierte en candidaturas separadas en algunas entidades. Para el partido, la discusión no sólo será sobre quién encabeza determinadas candidaturas, sino sobre cuánto puede hacer valer su estructura propia frente al partido mayoritario de la coalición”, concluyó el analista político.

Plantea ir con rechazados de Morena

| Por Claudia Arellano y Yulia Bonilla |

La alianza electoral del Partido del Trabajo con Morena podría fracturarse rumbo a las elecciones de 2027 si la fuerza política guinda no atiende sus reclamos por falta de participación en la definición de candidaturas, incluso abrió la puerta a postular a aspirantes morenistas que no resulten favorecidos en los procesos internos.

Tras asistir a un desayuno que ofreció el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a coordinadores de las bancadas en San Lázaro para explicar el Paquete Económico 2027, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, se refirió a casos particulares en los que su partido podría competir con perfiles distintos a los que han sido designados por Morena.

El Tip: El distanciamiento se dio luego de que Morena excluyera al PT de la alianza para las elecciones locales en Veracruz, en las que sólo haría equipo con el PVEM.

Consideró que la senadora con licencia Andrea Chávez es la única aspirante de Chihuahua que podría arrebatarle al PAN el gobierno estatal, por lo que advirtió que, si Morena “sale con otra cosa”, el PT la podría respaldar: “Nosotros estamos abiertos a lo que se pueda dar en esa lógica, si Morena no atiende”.

El líder petista mencionó a otros tres perfiles que no fueron favorecidos en las definiciones de coordinadores territoriales: el extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo; la senadora Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y el senador Raúl Morón, en Michoacán.

El legislador acusó a Morena de asumir una posición de autosuficiencia al considerar que puede competir sin sus aliados, ante la debilidad que, desde su perspectiva, observa actualmente en la oposición: “Sí se puede fracturar (la alianza) si Morena no atiende lo que se le está planteando” y acusó al partido guinda de “desdeñar a los aliados” al estimar que puede contender por sí solo.

El coordinador petista aseguró que su partido mantiene el respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, pero demandó espacios de diálogo y participación en la selección de los perfiles que competirán en 2027.

También cuestionó lo que calificó como “soberbia” de Morena, al considerar que ha perdido “visión de Estado”. Además, puso en duda el cumplimiento de los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Ante la falta de acuerdos, el PT analiza competir por separado en algunas de las 17 gubernaturas que estarán en disputa, presentar candidatos propios en todas ellas o extender una eventual separación a los 300 distritos federales y las elecciones locales y municipales.

Reginaldo Sandoval aclaró que todavía no existe una decisión definitiva del Consejo Nacional y evitó establecer un plazo para alcanzar acuerdos.

Como parte de las negociaciones, el PT propuso participar en la definición de candidaturas mediante una “encuesta espejo”, independiente de los ejercicios realizados por Morena, para contar con sus propios elementos de evaluación.

De acuerdo con Sandoval, Citlalli Hernández ha mantenido comunicación con el PT para abordar el proceso, mientras que, según su versión, Ariadna Montiel no se ha acercado al partido.

El diputado federal insistió en que el partido del Trabajo está dispuesto a discutir las diferencias expuestas a Morena en cuanto se establezca una mesa de negociación, por lo que la continuidad de la coalición rumbo a 2027 aún permanece abierta.