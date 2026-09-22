Plantea ir con rechazados de Morena

La alianza electoral del Partido del Trabajo con Morena podría fracturarse rumbo a las elecciones de 2027 si la fuerza política guinda no atiende sus reclamos por falta de participación en la definición de candidaturas, incluso abrió la puerta a postular a aspirantes morenistas que no resulten favorecidos en los procesos internos.

Tras asistir a un desayuno que ofreció el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a coordinadores de las bancadas en San Lázaro para explicar el Paquete Económico 2027, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, se refirió a casos particulares en los que su partido podría competir con perfiles distintos a los que han sido designados por Morena.

El Tip: El distanciamiento se dio luego de que Morena excluyera al PT de la alianza para las elecciones locales en Veracruz, en las que sólo haría equipo con el PVEM.

Consideró que la senadora con licencia Andrea Chávez es la única aspirante de Chihuahua que podría arrebatarle al PAN el gobierno estatal, por lo que advirtió que, si Morena “sale con otra cosa”, el PT la podría respaldar: “Nosotros estamos abiertos a lo que se pueda dar en esa lógica, si Morena no atiende”.

El líder petista mencionó a otros tres perfiles que no fueron favorecidos en las definiciones de coordinadores territoriales: el extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo; la senadora Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y el senador Raúl Morón, en Michoacán.

El legislador acusó a Morena de asumir una posición de autosuficiencia al considerar que puede competir sin sus aliados, ante la debilidad que, desde su perspectiva, observa actualmente en la oposición: “Sí se puede fracturar (la alianza) si Morena no atiende lo que se le está planteando” y acusó al partido guinda de “desdeñar a los aliados” al estimar que puede contender por sí solo.

El coordinador petista aseguró que su partido mantiene el respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, pero demandó espacios de diálogo y participación en la selección de los perfiles que competirán en 2027.

También cuestionó lo que calificó como “soberbia” de Morena, al considerar que ha perdido “visión de Estado”. Además, puso en duda el cumplimiento de los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Ante la falta de acuerdos, el PT analiza competir por separado en algunas de las 17 gubernaturas que estarán en disputa, presentar candidatos propios en todas ellas o extender una eventual separación a los 300 distritos federales y las elecciones locales y municipales.

Reginaldo Sandoval aclaró que todavía no existe una decisión definitiva del Consejo Nacional y evitó establecer un plazo para alcanzar acuerdos.

Como parte de las negociaciones, el PT propuso participar en la definición de candidaturas mediante una “encuesta espejo”, independiente de los ejercicios realizados por Morena, para contar con sus propios elementos de evaluación.

De acuerdo con Sandoval, Citlalli Hernández ha mantenido comunicación con el PT para abordar el proceso, mientras que, según su versión, Ariadna Montiel no se ha acercado al partido.

El diputado federal insistió en que el partido del Trabajo está dispuesto a discutir las diferencias expuestas a Morena en cuanto se establezca una mesa de negociación, por lo que la continuidad de la coalición rumbo a 2027 aún permanece abierta.