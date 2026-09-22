Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 22 de septiembre

Las mejores ofertas del 'Martes de frescura Walmart' HOY

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 22 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Mandarina en malla Marketside: $40.00 cada paquete

Pepino: $29.90 el kilo

Sandía Roja: $14.00 el kilo

Piña miel: $37.00 el kilo

Jugos mixtos Marketside: $79.00 cada uno

Jugos Frutos de Vida: $56.00 cada uno

Jitomate Saladette: $27.00 el kilo

Chile poblano: $30.00 el kilo

Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Carne deshebrada de res SuKarne: $134.00 el paquete de 300 gramos

Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos

Arracgera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos

Alitas adobadas: $99.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos

Milanesa de pollo Jus Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos

Costilla de cerdo: $129.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo

Mojarra Tilapia: $82.00 el kilo

Filete de basa blanco: $87.00 el kilo

Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey´s: $30.00 cada uno

Calabaza de castilla : $20.00 el kilo

Parfait Marketside (postre individual): $54.00 cada uno

Yogurth estilo griego Chobani: $25.00 cada uno

Cremador para café Coffe pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo

Queso manchego Nochebuena: $71.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Lala: $45.00 cada paquete de 200 gramos

Salchicha de pavo Zwan: $49.00 el paquete de 520 gramos

Ofertas de Walmart ı Foto: Facebook: Walmart

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LMCT