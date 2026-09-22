Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 22 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 22 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Mandarina en malla Marketside: $40.00 cada paquete
- Pepino: $29.90 el kilo
- Sandía Roja: $14.00 el kilo
- Piña miel: $37.00 el kilo
- Jugos mixtos Marketside: $79.00 cada uno
- Jugos Frutos de Vida: $56.00 cada uno
- Jitomate Saladette: $27.00 el kilo
- Chile poblano: $30.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Carne deshebrada de res SuKarne: $134.00 el paquete de 300 gramos
- Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos
- Arracgera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos
- Alitas adobadas: $99.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos
- Milanesa de pollo Jus Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos
- Costilla de cerdo: $129.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $82.00 el kilo
- Filete de basa blanco: $87.00 el kilo
- Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey´s: $30.00 cada uno
- Calabaza de castilla: $20.00 el kilo
- Parfait Marketside (postre individual): $54.00 cada uno
- Yogurth estilo griego Chobani: $25.00 cada uno
- Cremador para café Coffe pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo
- Queso manchego Nochebuena: $71.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Lala: $45.00 cada paquete de 200 gramos
- Salchicha de pavo Zwan: $49.00 el paquete de 520 gramos
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LMCT
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