Seguridad federal arresta a ‘El Peli’, integrante de ‘Los Chapitos’: García Harfuch

Fuerzas federales detuvieron a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N” de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias ‘El Peli’, identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N” de la facción ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa", escribió este martes en la mañana Omar García Harfuch en sus cuentas de redes sociales.

“El Peli”, agregó el mando federal, coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de drogas, y participaba en la privación de la libertad de personas.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

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