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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 1 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 1 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Blueberry Naturipie: $22.00 el paquete
  • Piña miel: $27.00 el kilo
  • Sandía roja: $12.90 el kilo
  • Mango Paraíso: $26.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo
  • Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
  • Champiñones: $89.00 el kilo
  • Corazón de lechuga orejona Marketside: $54.00 el paquete
  • Jitomate saladette: $15.00 el kilo
  • Pimiento morrón semáforo Marketside: $69.00 el paquete
  • Aguacate Hass en malla: $39.00 la pieza
Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

  • Rollo de salmón tempura Blumar: $119.00 cada uno
  • Porción de salmón natural ahumado cajún con pimienta Latitude 45°: $119.00 cada uno
  • Nuggets de pollo empanizados Del Día: $50.00 el paquete
  • Minugget Del Día minions: $54.00 el paquete
  • Filete de basa blanco: $86.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $118.00 el kilo
  • Pierna de cerdo: $107.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo
  • Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
  • Salmón chileno: $399.00 el kilo
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
  • Rosca M&M’s Lechera, Limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno
  • Café con leche Olé: $30.00 cada uno
  • Yogurth Griego Okos: $23.00 cada uno
  • Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba con nata, Hershey’s o nata: $30.00 cada uno
  • Paquete de pan de muerto tradicional mini Extra Special: $95.00 cada uno
  • Jamón de pavo premium Sabori: $48.00 el 1/4 de kilo
  • Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
  • Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
  • Queso panela Los Volcanes: $89.00 cada uno
  • Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada paquete

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