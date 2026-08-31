Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 1 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 1 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Blueberry Naturipie: $22.00 el paquete
- Piña miel: $27.00 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Mango Paraíso: $26.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
- Champiñones: $89.00 el kilo
- Corazón de lechuga orejona Marketside: $54.00 el paquete
- Jitomate saladette: $15.00 el kilo
- Pimiento morrón semáforo Marketside: $69.00 el paquete
- Aguacate Hass en malla: $39.00 la pieza
Carnes, pollo, pescados y más
- Rollo de salmón tempura Blumar: $119.00 cada uno
- Porción de salmón natural ahumado cajún con pimienta Latitude 45°: $119.00 cada uno
- Nuggets de pollo empanizados Del Día: $50.00 el paquete
- Minugget Del Día minions: $54.00 el paquete
- Filete de basa blanco: $86.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $118.00 el kilo
- Pierna de cerdo: $107.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Salmón chileno: $399.00 el kilo
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
- Rosca M&M’s Lechera, Limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno
- Café con leche Olé: $30.00 cada uno
- Yogurth Griego Okos: $23.00 cada uno
- Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba con nata, Hershey’s o nata: $30.00 cada uno
- Paquete de pan de muerto tradicional mini Extra Special: $95.00 cada uno
- Jamón de pavo premium Sabori: $48.00 el 1/4 de kilo
- Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
- Queso panela Los Volcanes: $89.00 cada uno
- Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada paquete
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LMCT
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