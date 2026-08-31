Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 1 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 1 de septiembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Blueberry Naturipie: $22.00 el paquete

Piña miel: $27.00 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Mango Paraíso: $26.00 el kilo

Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo

Champiñones: $89.00 el kilo

Corazón de lechuga orejona Marketside: $54.00 el paquete

Jitomate saladette: $15.00 el kilo

Pimiento morrón semáforo Marketside: $69.00 el paquete

Aguacate Hass en malla: $39.00 la pieza

Martes de frescura Walmart HOY ı Foto: Pixabay

Carnes, pollo, pescados y más

Rollo de salmón tempura Blumar: $119.00 cada uno

Porción de salmón natural ahumado cajún con pimienta Latitude 45°: $119.00 cada uno

Nuggets de pollo empanizados Del Día: $50.00 el paquete

Minugget Del Día minions: $54.00 el paquete

Filete de basa blanco: $86.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $118.00 el kilo

Pierna de cerdo: $107.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Salmón chileno: $399.00 el kilo

Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Rosca M&M’s Lechera, Limón, lechera mango o mazapán: $98.00 cada uno

Café con leche Olé: $30.00 cada uno

Yogurth Griego Okos: $23.00 cada uno

Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba con nata, Hershey’s o nata: $30.00 cada uno

Paquete de pan de muerto tradicional mini Extra Special: $95.00 cada uno

Jamón de pavo premium Sabori: $48.00 el 1/4 de kilo

Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno

Queso panela Los Volcanes: $89.00 cada uno

Salchicha de pavo San Rafael: $62.00 cada paquete

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LMCT