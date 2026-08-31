Huracán Karina hoy: Trayectoria, categoría y dónde se encuentra

Luego de haber sido una tormenta tropical, Karina se convirtió en huracán categoría 1 el domingo pasado, y para este lunes se intensificó y ahora ya tiene una categoría mayor en la escala Saffir-Simpson.

Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Karina se intensificó durante el domingo, por lo que ahora es un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El SMN precisó que el centro del huracán Karina de categoría 4 se encuentra lejos de las costas nacionales, por lo que este no representa un riesgo para ninguna de las entidades de la República mexicana.

🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Tbfq7IuNeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

Huracán Karina 31 de agosto

Al corte de las 03:00 horas del 31 de agosto, el centro del huracán Karina se encuentra ubicado en latitud norte 17.2, longitud oeste 124.4, a mil 640 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es con dirección hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 230 y raachas de 280 kilómetros por hora, con una presión mínima central (hpa) de 942.

Huracán Karina ı Foto: SMN

De acuerdo con el SMN, el huracán Karina categoría 4 no generará efectos en México, y debido a la distancia y trayectoria que tiene actualmente no se emitieron recomendaciones, pues no representa peligro para el territorio nacional.

Se espera que el huracán Karina pierda fuerza conforme continúa desplazándose hacia mar adentro, por lo que en pocos días podría llegar a ser categoría 1 aproximadamente el 5 de septiembre.

El huracán Karina podría permanecer en categoría cuatro hasta el 1 de septiembre, continuando su degradación a categoría 3 el 2 y 3 de septiembre, y a categoría 2 durante las primeras horas del 4 de septiembre.

Trayectoria huracán Karina ı Foto: SMN

Además del huracán Karina, el SMN informó que este lunes se desarrolló el potencial Ciclón Tropical número cinco en el Golfo de México, y este se encuentra ubicado a 210 kilómetros al sur de Morgan City, Luisiana, Estados Unidos, y a 700 kilómetros al este-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

El potencial ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 7 kilómetros por hora; debido a su distancia y desplazamiento, este no representa peligro para México.

Esta mañana se desarrolló el #PotencialCiclónTropical Cinco, en el #GolfoDeMéxico. Se ubicó a 210 km al sur de Morgan City, Luisiana, Estados Unidos de América, y 700 km al este-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas. No representa peligro para #México. Ve más en ⬇️… pic.twitter.com/1DKWwEAsfa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

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