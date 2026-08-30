Karina se convierte en huracán categoría 1, esta es su trayectoria

La tormenta tropical Karina se convirtió en un huracán de categoría 1 en la escala Safiir Simpson, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió este domingo su trayectoria.

Luego de permanecer bajo vigilancia por su evolución, el SMN apuntó desde el sábado que la Tormenta Tropical Karina podría tomar fueza y convertirse en huracán categoría 1.

Durante las primeras horas de este domingo el SMN informó que Karina es un huracán de categoría 1, y su centro se localiza a mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Esta mañana la #TormentaTropical #Karina se encuentra en el océano #Pacífico a más de mil kilómetros de #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento hacia el noroeste sin generar efectos en #México. Detalles del sistema, en la imagen pic.twitter.com/cqQPWm324X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2026

El huracán Karina presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de 160 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noreste a 15 kilómetros por hora.

Hasta el momento el huracán Karina no representa un peligro para la República mexicana debido a la trayectoria y distancia en la que se encuentra, precisó el SMN este 30 de agosto.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

Trayectoria del huracán Karina

Se espera que el huracán Karina continúe desplazándose durante esta semana, y la trayectoria compartida por el SMN señala que podría convertirse en un huracán de categoría 2 entre el 30 y 31 de agosto.

Se espera que el huracán Karina alcance la categoría 3 el 1 de septiembre, y disminuirá su intensidad en el transcurso del día, llegando de nueva cuenta a la categoría 1 el 4 de septiembre.

Karina has become a hurricane today and is already in the process of clearing out an eye, but is fighting against some dry air at the moment. Karina is still expected to become a major hurricane this week. pic.twitter.com/TPu8zmH41C — StormHQ ☈ (@StormHQwx) August 30, 2026

Clima 30 de agosto

Además del huracán Karina, este domingo se espera que el monzón mexicano, los canales de baja presión y las ondas tropicales número 33 y 34 generen lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, norte, oriente y sur del país.

La onda tropical número 33 al sur de Jalisco y los canales de baja presión e inestabilidad superior originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y oriente de México.

La onda tropical número 34 se encuentra en desplazamiento sobre el sureste del país, por lo que esta y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en la península de Yucatán producirán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Para el próximo lunes y martes se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en 24 estados del país. Consulta más detalles para las siguientes 96 horas en https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/jRuu2CrHJ1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

El pronóstico de lluvia de este 30 de agosto es el siguiente:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros : En el norte, centro y este Sonora, oeste y suroeste de Chihuahua, norte y sur de Sinaloa, sureste de Coahuila, oeste y sur de Durango, suroeste y sur de Zacatecas, Aguascalientes, norte y sureste de Guanajuato, sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, y sur de Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros : En el sur de Baja California Sur, oeste y centro de Nuevo León, suroeste de Tamaulipas, este de San Luis Potosí, norte y centro de Nayarit, norte, centro, sur y suroeste de Jalisco, Colima, norte, centro y sur de Michoacán, sur de Querétaro, sur de Hidalgo, suroeste del Estado de México, norte y sureste de Puebla, oeste, centro y este de Guerrero, oeste de Tabasco, centro y este de Campeche, este y sur de Yucatán, y centro y sur de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California

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