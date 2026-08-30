UNAM abrirá 2 mil espacios para aspirantes descartados tras examen de control

Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la apertura de 2 mil 024 espacios en 66 “programas de licenciatura” para los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de ingreso presencial y no fueron seleccionados.

A partir de las 10:00 horas de este 31 de agosto, la máxima casa de estudios habilitará el sitio Tu Segunda Opción para quienes “deseen realizar estudios en alguna de las licenciaturas que cuentan con espacios vacantes” y hasta que se agoten los lugares disponibles.

En la plataforma, las y los aspirantes deberán ingresar su folio y contraseña para elegir hasta tres opciones de licenciatura, en orden de preferencia. Tras realizar el registro, cada uno recibirá un comprobante.

La asignación se realizará conforme el número de aciertos obtenidos en el examen de control, aplicado del 12 al 19 de agosto en las cuatro sedes que se habilitaron en Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca, y Ciudad de México.

“Registrarse antes no da ninguna ventaja” , aclaró la UNAM.

El registro a la convocatoria concluirá el 4 de septiembre, a las 12:00 horas, y los resultados se publicarán ese mismo día a las 18:00 horas en el mismo sitio web.

Posteriormente, las y los aspirantes seleccionados deberán descargar sus documentos de inscripción en Mi Sitio a partir del 5 de septiembre, a las 10:00 horas.

“Registrar opciones no garantiza un lugar”, advirtió la Universidad. “... y el registro es único: revise bien sus opciones antes de confirmar”, sugirió.

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cehr