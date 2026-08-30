Mara Lezama encabeza segunda edición de ‘Puenteando’ en el Puente Nichupté

El Puente Nichupté volvió a convertirse este domingo en un gran espacio para las familias durante la segunda edición de “Puenteando Nichupté”, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien convivió con las miles de personas que se dieron cita en este emblemático sitio.

Durante un recorrido en bicicleta, la gobernadora dio el ejemplo para promover la movilidad activa, fortalecer la convivencia familiar, fomentar la apropiación ciudadana de los espacios públicos y contribuir a la construcción de paz. Conversó, interactuó y participó en algunas actividades con la gente.

Gobernadora convivió con asistentes a "Puenteando" en el Puente Nichupté. ı Foto: Cortesía

Durante cuatro horas, de 17:00 horas a las 21:00 horas, niñas, niños, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, familias, ciclistas, corredores, patinadores y visitantes recorrieron aproximadamente 8 kilómetros sobre la Laguna Nichupté, caminando, corriendo, pedaleando, patinando y disfrutando de actividades culturales, deportivas, recreativas, musicales y gastronómicas.

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La segunda edición dio continuidad a la respuesta ciudadana registrada en julio, cuando 6 mil personas participaron en la primera jornada, y reafirmó la vocación de Puenteando como una actividad permanente que se realiza el último domingo de cada mes.

Durante su participación, la gobernadora recorrió en bicicleta parte del Puente Nichupté, visitó los distintos pabellones instalados a lo largo de la vía recreativa y convivió con familias, deportistas, artesanos, emprendedores y participantes.

Jornada del programa Puenteando en Puente Nichupté, en Quintaba Roo ı Foto: Cortesía

La segunda edición contó con cuatro pabellones: Lúdico, Emprendedor, Deportivo y Gastronómico, con actividades para distintos públicos.

El titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, destacó que Puenteando permite ampliar la visión de la movilidad hacia una ciudad más humana, saludable e incluyente.

En la segunda edición participaron 20 secretarías y dependencias estatales y municipales, en un esquema de coordinación interinstitucional encabezado por IMOVEQROO.

Para garantizar una jornada segura y ordenada se dispusieron estaciones de hidratación, módulos de Protección Civil, sanitarios , elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambulancias, paramédicos y unidades de camino de la SSC.

También operó un Punto Estratégico de Seguridad para la atención de niñas y niños en caso de requerir atención.

cehr