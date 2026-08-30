Increpan a hermano de AMLO en restaurante de Veracruz: ‘¡Fuera Morena!’ | VIDEO

Comensales increparon Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su salida de un restaurante en ubicado en el municipio de Coatepec, Veracruz.

En un video ampliamente difundido en redes sociales es posible escuchar a un grupo de personas gritar “¡fuera Morena!” al hermano del exmandatario tabasqueño, a quien acusaron de “tener al país en las ruinas”, pese a permanecer alejado de la política y de Morena.

López Obrador estaba acompañado de su familia en el restaurante de cocina española Mesón Guadalupe y, ante el reiterado reclamo de los comensales, una mujer, presuntamente su esposa, se acerca a una mesa y responde: “Que Dios los perdone”.

“Dios la perdone a usted, Dios la perdone”, replica otra mujer, mientras la afectada insiste en contestar, aunque su respuesta es inaudible por los gritos de protesta.

Posteriormente, López Obrador aparece e interviene: “gracias, señores”, dice, en tono burlón, mientras levanta la mano derecha. “Yo no vivo de Morena”, revira, sin poder ofrecer más explicaciones debido al alboroto.

Posteriormente, las y los involucrados se enfrascan en un intercambio de señalamientos, hasta que una mujer interviene para intentar calmar la situación.

“Nunca se les ha molestado. Buen provecho”, atina a replicar el hermano del expresidente, a lo que una mujer le responde: “Fuera Arturo López Obrador, hermano de López Obrador, que destruyeron nuestro país. ¡Fuera!”.

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cehr