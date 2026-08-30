'Que Dios los perdone', le gritan

Increpan a hermano de AMLO en restaurante de Veracruz: ‘¡Fuera Morena!’ | VIDEO

Comensales recriminaron a Pedro Arturo López Obrador “tener al país en las ruinas”; ocurrió en el restaurante de cocina española Mesón Guadalupe

Pedro Arturo López Obrador en el restaurante Mesón Guadalupe, en Veracruz.
Pedro Arturo López Obrador en el restaurante Mesón Guadalupe, en Veracruz. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

Comensales increparon Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su salida de un restaurante en ubicado en el municipio de Coatepec, Veracruz.

En un video ampliamente difundido en redes sociales es posible escuchar a un grupo de personas gritar “¡fuera Morena!” al hermano del exmandatario tabasqueño, a quien acusaron de “tener al país en las ruinas”, pese a permanecer alejado de la política y de Morena.

López Obrador estaba acompañado de su familia en el restaurante de cocina española Mesón Guadalupe y, ante el reiterado reclamo de los comensales, una mujer, presuntamente su esposa, se acerca a una mesa y responde: “Que Dios los perdone”.

TE RECOMENDAMOS:
Gobernadora encabeza jornada de "Puenteando" en el Puente Nichupté.
Espacio de convivencia familiar

Mara Lezama encabeza segunda edición de ‘Puenteando’ en el Puente Nichupté

“Dios la perdone a usted, Dios la perdone”, replica otra mujer, mientras la afectada insiste en contestar, aunque su respuesta es inaudible por los gritos de protesta.

Posteriormente, López Obrador aparece e interviene: “gracias, señores”, dice, en tono burlón, mientras levanta la mano derecha. “Yo no vivo de Morena”, revira, sin poder ofrecer más explicaciones debido al alboroto.

Posteriormente, las y los involucrados se enfrascan en un intercambio de señalamientos, hasta que una mujer interviene para intentar calmar la situación.

“Nunca se les ha molestado. Buen provecho”, atina a replicar el hermano del expresidente, a lo que una mujer le responde: “Fuera Arturo López Obrador, hermano de López Obrador, que destruyeron nuestro país. ¡Fuera!”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

TE RECOMENDAMOS:
Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la UNAM
A partir del 31 de agosto

UNAM abrirá 2 mil espacios para aspirantes descartados tras examen de control


Google Reviews