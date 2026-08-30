Increpan a hermano de AMLO en restaurante de Veracruz: ‘¡Fuera Morena!’ | VIDEO

Comensales increparon Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su salida de un restaurante en ubicado en el municipio de Coatepec, Veracruz.
En un video ampliamente difundido en redes sociales es posible escuchar a un grupo de personas gritar “¡fuera Morena!” al hermano del exmandatario tabasqueño, a quien acusaron de “tener al país en las ruinas”, pese a permanecer alejado de la política y de Morena.
López Obrador estaba acompañado de su familia en el restaurante de cocina española Mesón Guadalupe y, ante el reiterado reclamo de los comensales, una mujer, presuntamente su esposa, se acerca a una mesa y responde: “Que Dios los perdone”.
Mara Lezama encabeza segunda edición de ‘Puenteando’ en el Puente Nichupté
“Dios la perdone a usted, Dios la perdone”, replica otra mujer, mientras la afectada insiste en contestar, aunque su respuesta es inaudible por los gritos de protesta.
Posteriormente, López Obrador aparece e interviene: “gracias, señores”, dice, en tono burlón, mientras levanta la mano derecha. “Yo no vivo de Morena”, revira, sin poder ofrecer más explicaciones debido al alboroto.
Posteriormente, las y los involucrados se enfrascan en un intercambio de señalamientos, hasta que una mujer interviene para intentar calmar la situación.
“Nunca se les ha molestado. Buen provecho”, atina a replicar el hermano del expresidente, a lo que una mujer le responde: “Fuera Arturo López Obrador, hermano de López Obrador, que destruyeron nuestro país. ¡Fuera!”.
También puedes leer:
- SAT pide a FGR acción penal contra empresa ligada a amigo de Andy por huachicol fiscal
- José Ramón López Beltrán publica foto desde Estados Unidos tras retiro de visa a su hermano Andy
- ¿Por qué a Andy López Beltrán le quitaron la visa?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr