UNAM publica resultados del examen de control para la licenciatura 2026-2027; ve si pasaste

La espera terminó para miles de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este viernes 28 de agosto, la institución publicó los resultados del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura 2026-2027, por lo que quienes realizaron esta evaluación ya pueden consultar si fueron seleccionados.

El examen de control formó parte de un proceso extraordinario implementado por la UNAM luego de que se detectaran resultados atípicos e irregularidades en la aplicación del examen de admisión en línea.

#BoletínUNAM La UNAM da a conocer los resultados del Examen de Control Presencial > https://t.co/EFvApiEBtm pic.twitter.com/b4ETUolULP — UNAM (@UNAM_MX) August 29, 2026

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MSL