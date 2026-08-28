UNAM resultados 2026

UNAM publica resultados del examen de control para la licenciatura 2026-2027; ve si pasaste

La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los resultados de la evaluación presencial y ya puedes consultar si obtuviste un lugar

Examen de control de la UNAM
Examen de control de la UNAM Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La espera terminó para miles de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este viernes 28 de agosto, la institución publicó los resultados del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura 2026-2027, por lo que quienes realizaron esta evaluación ya pueden consultar si fueron seleccionados.

El examen de control formó parte de un proceso extraordinario implementado por la UNAM luego de que se detectaran resultados atípicos e irregularidades en la aplicación del examen de admisión en línea.

Más información en un momento...

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