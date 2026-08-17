Estudiantes de la UNAM regresan a clases en medio de examen de control

Aspectos de la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

Más de 200 mil estudiantes regresaron este lunes a las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su nivel superior en distintas modalidades, luego de que el calendario original era modificado como parte de las medidas adoptadas por la institución para resolver la controversia en los exámenes de ingreso de este año.

Este 17 de agosto se retomaron las clases para aproximadamente 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado del Sistema Escolarizado, y al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM, distribuidos en alrededor de 183 mil alumnas y alumnos para licenciatura en los sistemas Escolarizado y del SUAyED; así como los poco más de 33 mil correspondientes a Posgrado.

En el calendario anual, la fecha de arranque de clases estaba contemplada para el lunes 10 de agosto.

Para el caso de la nueva generación, el inicio de ciclo se realiza de manera escalonada y será hasta el lunes 31 de agosto, fecha para la que también se tiene previsto el arranque del bachillerato de los nueve planteles de la Escuela.

#BoletínUNAM Inician clases estudiantes que cursan una licenciatura o posgrado en la UNAM > https://t.co/NnNSbweNnB pic.twitter.com/sODVCG3OO6 — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

Examen de control es aplicado en CDMX

Este lunes comenzó la aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes, la última de las cuatro sedes habilitadas en el país para la reevaluación de quienes se incorporarán a alguna de las 134 carreras que ofrece esta casa de estudios, a partir del 31 de agosto.

El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, comentó que se esperaban cinco mil 950 jóvenes, pero para el primer turno se reportó la asistencia de aproximadamente cuatro mil 200.

Explicó que el ausentismo observado desde la semana pasada en las otras sedes es multifactorial, como que en estados al centro de la República suelen aplicar pruebas para universidades de sus estados y ante la incertidumbre que quedó con el proceso en la UNAM eligieron a otros planteles.

Resultados de la prueba serán entregados a finales de agosto. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

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LMCT