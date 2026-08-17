Reportan fallas durante examen de control de la UNAM en CDMX; acuden menos de lo esperado

Miles de estudiantes se presentaron al examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes.

Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se presentaron este lunes al examen de control para el proceso de ingreso a Licenciatura en el Palacio de los Deportes, si bien denunciaron fallas en la plataforma electrónica utilizada y se registró un aforo menor al esperado.

Entrevistados por este medio a la salida de la primera prueba del primero de tres días en el “domo de cobre”, algunos aspirantes aseguraron que experimentaron fallas en los dispositivos electrónicos que les prestaron para contestar el examen.

Al término de la prueba, aspirantes reportaron fallas y problemas en la plataforma digital. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Entre las fallas más reportadas fueron problemas en la conexión a internet, necesaria para responder la prueba, y errores en el programa informático que eliminaban algunas preguntas respondidas, lo que los obligaba a regresar o reiniciar la prueba.

Fallas de conexión y dificultad para ingresar al programa, los problemas reportados

Cecilia Estrella, aspirante a Medicina Veterinaria y Zootecnia, comentó que la tableta que utilizó registró problemas de conectividad, mientras que otros aspirantes presentaron problemas para ingresar a su examen, que después de unos minutos fueron solucionados.

Aspirantes a la UNAM presentan su examen de control presencial en el Palacio de los Deportes. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“En mi computadora marcaba fallas de conexión, pero marcaba que no había ningún problema con la realización de las preguntas. Y a otros compañeros no los dejaba ingresar al principio y los tenían que cambiar de equipo”, narró la aspirante a este diario.

“Y después, en el equipo al que los cambiaban no podían realizar la prueba porque en el equipo anterior ya habían iniciado la cuenta. Fue cuestión de dos minutos que estuvieron en espera”, abundó.

Gabriela fue una de las últimas aspirantes en salir del primer turno del examen de ingreso a la UNAM. Señaló que su equipo presentó fallas, lo que afectó el desarrollo de la prueba.



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Al respecto, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, aseguró que el examen se llevó a cabo con equipos de la UNAM y otros prestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Afluencia fue aproximadamente 30% menor de lo esperado

Por otra parte, al primer turno del primer día del examen de control se presentaron menos aspirantes de lo esperado, aproximadamente un 30 por ciento menos.

Resultados de la prueba serán entregados a finales de agosto. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, comentó que se esperaban cinco mil 950 jóvenes, pero se reportó la asistencia de aproximadamente cuatro mil 200, es decir 70.5 por ciento del aforo programado, tendencia que se espera mantener a lo largo de las siguientes jornadas.

Explicó que el ausentismo observado desde la semana pasada en las otras sedes es multifactorial. En este sentido, detalló que una de las principales causas fue que, ante la incertidumbre por la repetición del examen, algunos aspirantes escogieron otros planteles.

De la Fuente Hernández informó que los resultados se darán a conocer aproximadamente a finales de agosto.

Examen de control se realizó de forma presencial para evitar "trampas" que llevaron a UNAM a repetir prueba. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

En cuanto a las quejas de aspirantes a los que cancelaron el examen durante su presentación en línea, comentó que ya se han revisado alrededor del 70 por ciento de los casos, a los que se les han expuesto las razones y evidencias por las que se anuló la prueba.

Consideró que esta experiencia deberá de llevar a valorar nuevamente la forma en que se aplica el examen de ingreso.

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