Desisten de presentar el examen de control 4 de cada 10 aspirantes

EN LAS SEDES de León y Oaxaca, ayer concluyó la aplicación del Examen de Control Presencial para ingresar a la licenciatura de la máxima casa de estudios

Más de dos mil aspirantes a un lugar para cursar alguna licenciatura dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no acudieron a presentar el examen de control que se aplicó en los estados de Guanajuato y Oaxaca, cuyas jornadas de aplicación concluyeron este viernes.

Para ambas entidades, la máxima casa de estudios habilitó espacios para la recepción de cuatro mil 697 personas; sin embargo, asistieron dos mil 611, es decir que 44.4 por ciento de quienes estaban contemplados no acudieron.

El Dato: Colectivos y aspirantes reportaron que el ausentismo en Oaxaca se debió a que el sistema no les permitió elegir sede.

Luego de dos días de implementación de la prueba en el estado de Guanajuato, divididas en cuatro turnos de tres horas para que los jóvenes respondieran los 120 reactivos, finalizó con la participación de mil 717 personas, lo cual representa 61.8 por ciento de los dos mil 777 lugares que se habían alistado para recibir a los jóvenes contemplados para presentar el examen. Es decir, mil 60 no asistieron.

Este viernes también se presentó la evaluación en Oaxaca, con tres turnos en los que participaron 894 de los mil 920 que habrían sido convocados, lo que significa que mil 26 tampoco acudieron.

La UNAM aseguró que estos días transcurrieron sin incidentes y recordó que la prueba fue presentada en una tableta sin conexión a internet y contó con supervisión presencial permanente.

La presentación del examen de control continuará el próximo domingo, con otros dos turnos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ubicado en Tijuana, Baja California, donde se espera recibir a 518 aspirantes.

La sede que recibirá a más aspirantes será el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, donde se habilitará el espacio entre el 17 y 19 de agosto para 53 mil 568 jóvenes. Para éste, se ocuparán tres turnos por día, es decir, nueve en total.

La Universidad recordó que el portal Tu Sitio permanece habilitado para que las y los aspirantes puedan generar su cita hasta un día antes de la fecha de realización del examen en cada sede.

Desde el jueves, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, viajó para supervisar directamente la aplicación en Oaxaca, donde aseguró que, con este examen, se brindan certezas sobre las capacidades de quienes conformarán futuras generaciones de profesionales formados por la institución, luego de que la integridad del filtro de admisión, que se realizó por primera vez en línea, fuera cuestionado debido a los puntajes atípicos registrados, que contrastaron sustancialmente con las generaciones anteriores.

“Precisamente con lo que estamos haciendo, a través del examen de control, es dar certidumbre de que la Universidad, cuando detecta alguna anomalía, la corrige y la atiende a través de todas las investigaciones que se están realizando. Ésa es la forma adecuada de resolver este tipo de problemas, entendiendo qué fue lo que pasó, corrigiendo y explicando a su debido tiempo todo aquello que se hizo para poder atender esta problemática”, sostuvo Lomelí al término de su recorrido de supervisión de la evaluación.