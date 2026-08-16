UNAM: 364 aspirantes presentan examen de control en Tijuana; este lunes inicia aplicación en CDMX

Aspirantes a la UNAM durante la aplicación del examen de control en Tijuana, Baja California, el 16 de agosto de 2026.

A tres días de que concluya el proceso extraordinario de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), únicamente 364 aspirantes tramitaron su cita para presentar el examen de control presencial en la sede de Tijuana, Baja California.

La cifra contrasta con los mil 717 aspirantes que acudieron a la sede de León, Guanajuato, y con los 894 que se presentaron en Oaxaca, entre el 12 y 13 de agosto. Con los 364 registrados en Tijuana, las tres sedes foráneas concentraron un total de 2 mil 975 aspirantes.

Aplicación del examen de control a la UNAM en Tijuana, Baja California, el 16 de agosto de 2026. ı Foto: UNAM

Al respecto, la UNAM informó que la aplicación de la prueba en Tijuana se desarrolló en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Las y los 364 aspirantes registrados provenían de entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

#BoletínUNAM Sin incidencias se realizó en Tijuana el Examen de Control de Ingreso a Licenciatura de la UNAM > https://t.co/HI712L5F6P pic.twitter.com/OaUs2gWLhT — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

UNAM aplica este lunes examen de control en el Palacio de los Deportes

A diferencia del examen de admisión aplicado en línea, el examen de control se realizó mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente. La prueba constó de 120 reactivos y los aspirantes dispusieron de tres horas para resolverla.

Luego de que el proceso concluyó sin incidencias, la UNAM terminó la aplicación de la prueba en sus tres sedes foráneas. Ahora, el examen de control se aplicará a la Ciudad de México del 17 al 19 de agosto, a 53 mil 568 jóvenes.

La aplicación en la capital mexicana será en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, y contará con tres turnos por día: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Resultados de examen de control, a finales de agosto

La UNAM informó que los resultados serán dados a conocer a finales de agosto a través de sus medios oficiales. La asignación de lugares se realizará de acuerdo con el puntaje obtenido, comenzando con las calificaciones más altas y avanzando hacia abajo hasta cubrir los lugares disponibles en cada carrera y modalidad.

La aplicación de este examen de control forma parte del proceso implementado por la UNAM después de que el Comité Técnico determinó que durante el concurso de selección en línea se detectaron irregularidades.

Sin embargo, el examen de control ha estado acompañado por quejas de aspirantes debido a la logística de la aplicación y a los traslados que algunos tuvieron que realizar para presentar la prueba por segunda vez.

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cehr