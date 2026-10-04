Morena propone representación legislativa para mexicanos en el extranjero

La diputada morenista Roselia Suárez Montes de Oca presentó una iniciativa constitucional para reconocer a la comunidad mexicana que reside en el extranjero y establecer mecanismos que le permitan contar con representación propia en el Congreso de la Unión, así como en las legislaturas locales.

El proyecto propone reformar el artículo 2 de la Carta Magna para reconocer que los pueblos y culturas que integran la nación mexicana también se encuentran fuera del territorio nacional. Para ello, busca incorporar al texto constitucional la referencia a quienes residen “tanto en México como en el exterior”.

Además, la modificación busca incorporar en el texto constitucional el reconocimiento de las aportaciones económicas y sociales de esa población, así como garantizar los derechos previstos en la propia Constitución, sin importar su situación migratoria en el país donde radique.

MIGRANTES CAMINAN en caravana el pasado 25 de marzo, en Huehuetán, Chiapas, rumbo al norte del país ı Foto: AP

Otro punto de la propuesta establece la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos humanos de sus connacionales en el extranjero. También prevé mecanismos de participación democrática directa en decisiones públicas que puedan afectar a este sector.

La iniciativa incluye la creación de procedimientos para que la comunidad migrante cuente con representación propia, paritaria y proporcional a su número en el Congreso de la Unión, los congresos estatales y el de la Ciudad de México.

Suárez sostuvo en la exposición de motivos que los mexicanos radicados fuera del país mantienen vínculos económicos, familiares y sociales con sus lugares de origen, incluso cuando su estancia en Estados Unidos ocurre de manera irregular.

Las remesas forman parte de los argumentos centrales del proyecto. La legisladora señaló que los recursos enviados principalmente desde Estados Unidos y Canadá tienen un papel relevante en el combate a la pobreza, el bienestar de las familias y la actividad económica de las comunidades receptoras.

Suárez sostuvo que “​la cuestión que aborda la presente iniciativa es que la comunidad mexicana migrante tiene una relevancia sustancial en la conformación de la demografía, la economía, el desarrollo social y la fortaleza de identidad nacional, de tal forma que el Estado mexicano está obligado a realizar un fuerte reconocimiento a esas aportaciones fundamentales que nuestros paisanos radicados en el extranjero hacen al país”.

Tras su presentación, la propuesta quedó turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de una eventual discusión y votación.

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MSL