PAN exige recuperar territorios donde ‘mandan’ grupos criminales

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que en distintas regiones del país organizaciones criminales imponen condiciones sobre comunidades, actividades económicas y movilidad, mientras la autoridad pierde capacidad para ejercer control sobre esos territorios.

El dirigente sostuvo que la crisis de seguridad ya no puede medirse únicamente mediante homicidios o enfrentamientos, pues también alcanza carreteras, espacios públicos y localidades donde grupos delictivos cobran cuotas y ejercen presión sobre la vida cotidiana.

Romero afirmó que “ya no se trata solamente de cifras. Estamos hablando de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir”, afirmó.

México tiene que recuperar los territorios que hoy disputan el crimen organizado: @JorgeRoHe. #Boletín 🗞️ pic.twitter.com/agiz9aYXY2 — Acción Nacional (@AccionNacional) October 4, 2026

También señaló que recuperar la seguridad requiere restablecer la presencia institucional en comunidades y vías de comunicación, además de proteger actividades productivas frente a extorsiones y otras formas de presión criminal.

“​​No podemos acostumbrarnos a que haya territorios donde las familias vivan con miedo, donde trabajar implique pagar derecho de piso o donde desplazarse dependa de la voluntad de un grupo criminal”, expresó.

El panista también advirtió sobre la penetración del crimen en las instituciones y apuntó a los señalamientos de cooptación, protección o influencia sobre autoridades que deberían combatir a las organizaciones delictivas.

“Cuando el crimen sustituye funciones del Estado o logra someter a quienes deberían combatirlo, estamos frente a una amenaza directa a nuestra democracia. No puede haber libertad donde gobierna el miedo, ni soberanía donde mandan los criminales”, afirmó.

Para enfrentar ese escenario, el presidente nacional del PAN anunció que su partido impulsará una política de seguridad sustentada en fortalecimiento institucional, inteligencia, combate financiero contra grupos delictivos y cero tolerancia a vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.

Romero vinculó esa estrategia con la recuperación de espacios bajo presión de la delincuencia. “Defender la Patria es recuperar nuestro territorio; defender a las familias es garantizarles seguridad; y defender la Libertad es impedir que el miedo y el crimen decidan cómo viven los mexicanos. Esa es la batalla que México tiene que dar”, concluyó.

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MSL