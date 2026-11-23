El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, expresó sus condolencias por la muerte de cuatro soldados del Ejército Mexicano durante el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa, y aseguró que su valentía y sacrificio nunca quedarán en el olvido.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario estadounidense dedicó un mensaje a los familiares y compañeros de los elementos que perdieron la vida durante las acciones militares del pasado 20 de noviembre, en las cuales participaron fuerzas federales mexicanas contra la organización criminal vinculada a los Beltrán Leyva.

También expresó su solidaridad con los seres queridos de las víctimas y pidió por el descanso eterno de los soldados. Su pronunciamiento se sumó a las manifestaciones de reconocimiento que representantes del gobierno estadounidense han emitido a lo largo del fin de semana tras la detención de Meza Flores.

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El Dato: Desde septiembre de 2017, el Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones fijaron una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura de El Chapo Isidro.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de los cuatro integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quienes atribuyó una contribución a la seguridad de ambas naciones durante las acciones contra las redes del narcotráfico en Sinaloa.

Desde el Departamento de Justicia estadounidense, el fiscal general, Todd Blanche, reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas y expresó sus condolencias por los militares fallecidos. El funcionario señaló que la operación contó con el respaldo de un esfuerzo interinstitucional coordinado, en el cual participó la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de su país.

La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, también reconoció el despliegue de las autoridades mexicanas y calificó la detención de Meza Flores como un resultado favorable para ambas naciones, aunque su pronunciamiento se concentró en la captura y la cooperación bilateral.

MENCIONES A MÉXICO POR OPERATIVO ı Foto: Especial

“Trabajo increíble con la captura de Isidro Meza-Flores, alias El Chapo Isidro. Es una victoria para Estados Unidos y México”, manifestó la responsable de la política antidrogas de la administración de Donald Trump.

A estos pronunciamientos se sumó el Comando Norte de Estados Unidos, que manifestó su solidaridad con las familias de los elementos fallecidos y reconoció su participación en las operaciones contra estructuras criminales. El mensaje de la institución militar también recibió difusión por parte del embajador Johnson.

2 Mil 540 personas se han detenido en Sinaloa con Sheinbaum

DRONES DE EU. Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre territorio mexicano, a petición y con autorización del Gobierno federal, como parte de una operación de inteligencia que permitió localizar a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, antes de su captura en Guasave, Sinaloa, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

El diario neoyorquino reveló que las autoridades mexicanas interceptaron comunicaciones del narcotraficante con su madre, esposa y hermana, cuyo contenido permitió identificar reuniones, celebraciones y otros encuentros a los que planeaba asistir. Estos datos resultaron fundamentales para reconstruir sus movimientos y establecer el momento oportuno para detenerlo.

Durante varias semanas, organismos de ambos países intercambiaron información sobre el jefe criminal y sus familiares, mientras aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobrevolaron las zonas donde los investigadores sospechaban que permanecía oculto.

Las misiones dependían de las condiciones meteorológicas y contaron con el consentimiento de las autoridades nacionales, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el periódico.

El Tip: EN REDES sociales circularon videos de bloqueos, quema de autos y enfrentamientos en distintos puntos de Sinaloa, incluyendo el estadio Kuroda Park de Guasave.

La vigilancia incluyó transmisiones de video en tiempo real que los analistas militares mexicanos utilizaron para estudiar sus rutinas, características físicas y desplazamientos.

Además, los especialistas examinaron conversaciones telefónicas y mensajes del narcotraficante para precisar los sitios que frecuentaba, después de al menos dos intentos fallidos de captura durante años anteriores.

Para el viernes 20 de noviembre, las Fuerzas Especiales lograron ubicarlo en una vivienda de Guasave mediante el seguimiento de señales de radio, llamadas y observación aérea.

Los investigadores confirmaron su identidad a partir de tres características que distinguían al objetivo, su voz, complexión y forma de caminar.

Otro componente de la operación provino de una unidad del Comando Norte de EU, con sede en Arizona, que proporcionó información al mecanismo conjunto de cooperación bilateral. El despliegue comenzó alrededor de las cuatro de la tarde, después de que los mandos mexicanos identificaron una oportunidad para intervenir en el inmueble con un riesgo limitado de daños a terceros.

Con el propósito de facilitar el ingreso a territorio controlado por la organización criminal, el Ejército planeó acciones de distracción en distintos puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis.

Más de 24 integrantes encubiertos de una unidad de élite penetraron en Guasave, mientras otros efectivos prepararon posiciones de apoyo ante una posible reacción armada.

El caso también expone el alcance de la colaboración militar y tecnológica entre ambas naciones, en medio de las presiones del gobierno de Donald Trump para intensificar las acciones contra los cárteles. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado el intercambio de inteligencia, aunque mantiene su rechazo al despliegue de tropas estadounidenses en territorio nacional.

Respecto al futuro de la organización, el exfuncionario mexicano de seguridad Eduardo Zerón advirtió a The New York Times sobre el riesgo de nuevas disputas internas tras la caída de su principal dirigente. Su análisis apunta a que la facción de Los Mayos perdió uno de sus aliados más importantes en Sinaloa, circunstancia que podría favorecer los intentos de Los Chapitos por recuperar territorios.

Ve disputa en el norte de Sinaloa tras la captura de Meza Flores

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, podría desencadenar una nueva ola de violencia en el norte de Sinaloa y abrir disputas por el control del narcotráfico en una región donde su organización mantenía un dominio casi absoluto, advirtió David Mora, analista principal para México de International Crisis Group.

Señaló que la detención del líder criminal representa una demostración de la capacidad operativa del Gobierno mexicano y de su coordinación con Estados Unidos, pero alertó sobre las consecuencias que puede provocar la desaparición de una figura que concentraba el control territorial y del mercado de fentanilo.

“El Gobierno mexicano ha demostrado, una vez más, que es capaz de realizar operaciones de alto riesgo que requieren una respuesta rápida, mediante el uso de información de inteligencia compartida con las autoridades estadounidenses”, sostuvo Mora en un análisis posterior a la captura del narcotraficante en el que explicó que la importancia de El Chapo Isidro para Washington radicaba en el control que ejercía sobre una de las principales zonas de producción y distribución de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

El Dato: la Defensa expresó a las familias de los 4 agentes caídos en el operativo sus más sentidas condolencias y señaló que tendrán el apoyo institucional que les corresponde.

“La organización de El Chapo Isidro tenía una hegemonía prácticamente absoluta en el norte de Sinaloa, con un fuerte control sobre la producción y el tráfico de fentanilo”, expuso el investigador.

Esta posición convirtió al narcotraficante en un objetivo prioritario para la Casa Blanca, que intensificó sus exigencias a México contra el comercio ilícito de opioides. El dirigente figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo.

Un informe de International Crisis Group, publicado el 7 de julio de 2026 bajo el título La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de Estados Unidos, documentó que la organización de Meza Flores había consolidado su presencia en Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte, municipios que registraban una proporción considerablemente menor de homicidios frente a otras zonas del estado.

Según el documento, la red controlaba centros de producción y rutas de distribución de fentanilo. Entre sus antecedentes figura el decomiso de una tonelada y media de esa sustancia en diciembre de 2024, en Ahome, cargamento que el organismo vinculó con la estructura del capo a partir de información de un estadounidense.

5 Millones de dólares ofrece EU por la captura de Isidro

Un elemento de seguridad del gobierno sinaloense, entrevistado por Crisis Group en enero de 2026, describió entonces el papel que ejercía Meza Flores dentro de esa distribución territorial del crimen organizado. Afirmó que El Chapo Isidro “es quien mantiene la paz en el norte”, una valoración que el informe recogió para explicar el contraste entre esa zona y las regiones afectadas por los enfrentamientos en otros municipios.

Para Mora, esa concentración del mercado ilícito había permitido que las actividades del narcotráfico continuaran sin los niveles de violencia letal que caracterizan las disputas territoriales en otras partes de la entidad: “Fue su dominio del mercado lo que convirtió a toda esta región en un ejemplo destacado de cómo las redes criminales pueden operar con poca violencia letal. Pero la presión de Estados Unidos sobre México para combatir el tráfico de fentanilo podría ahora sumir en el caos a esta región relativamente pacífica”.

El analista de Crisis Group consideró que las autoridades mexicanas mostraron una mayor preparación para responder a las represalias inmediatas de los integrantes de la organización, en comparación con otras operaciones contra dirigentes del narcotráfico. Tras la detención, hombres armados protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas federales e instalaron bloqueos en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó un dispositivo para retirar los obstáculos y restablecer el tránsito en las principales vías de comunicación.

Mora sostuvo que las operaciones contra dirigentes de organizaciones criminales no garantizan una reducción de la violencia, debido a que pueden generar vacíos de poder y enfrentamientos entre quienes buscan asumir el control de los territorios y negocios ilícitos.

El especialista recordó que Sinaloa ya enfrenta importantes disputas territoriales, por lo que la captura de Meza Flores podría agravar los enfrentamientos entre las estructuras que operan en el estado.

La advertencia coincide con el diagnóstico que Crisis Group presentó en julio, cuando identificó al grupo de El Chapo Isidro como una de las organizaciones que habían ganado protagonismo tras la fragmentación del CDS. El documento señaló que esa estructura aún no alcanzaba un equilibrio con las demás facciones que permitiera estabilizar la entidad.

A juicio de Mora, el principal desafío para las autoridades mexicanas no termina con la captura de uno de los narcotraficantes más buscados por EU, sino que consiste en evitar que la pérdida de su liderazgo provoque una nueva disputa por el control criminal y territorial del norte sinaloense.

Ven en El Músico la capacidad para disputar plaza a Chapitos

Fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) revelaron que la posible captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, abre un nuevo escenario para Óscar Manuel Gastélum Iribe, conocido como El Músico, uno de los principales dirigentes de la organización Beltrán Leyva, quien podría adquirir mayor protagonismo en la disputa territorial contra Los Chapitos en Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó desde diciembre de 2023 a Gastélum Iribe como uno de los tres integrantes de la cúpula criminal, junto con Meza Flores y Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario. Su posición dentro de la estructura lo coloca entre los mandos con capacidad de influencia sobre las operaciones del grupo, aunque las autoridades no han identificado a un sucesor formal.

La atención sobre este personaje aumentó después de que la noche del viernes 20 de noviembre elementos de las Fuerzas Armadas detuvieran a El Chapo Isidro durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

El Dato: Los Profetas del Norte es también un grupo musical que tiene canciones como “El Músico”, “El amigo Manuel”, “El lema del Barbas”, alias atribuido a Arturo Beltrán Leyva.

Estados Unidos mantiene abierta una acusación contra El Músico por narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. En septiembre de 2025, una fiscalía federal de Chicago lo señaló como uno de los responsables de dirigir una red que introdujo grandes cantidades de cocaína, fentanilo y heroína al territorio estadounidense, además de recurrir a asesinatos, secuestros y ataques armados para proteger sus actividades.

Otro golpe alcanzó directamente a Gastélum Iribe. En enero de este año, el Departamento de Justicia estadounidense recibió a Juan Pablo Bastidas Erenas, alias El Payo, a quien describió como su hombre de confianza durante décadas. Las investigaciones atribuyen a este operador el tráfico de miles de toneladas de cocaína desde Colombia, además de actividades de lavado de dinero, contrabando de armas, secuestro y homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del Departamento del Tesoro, el ascenso de Gastélum Iribe comenzó después de la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa en 2008. Tras la captura o muerte de los fundadores, una nueva generación de operadores asumió las actividades de narcotráfico y reorganizó las rutas hacia Estados Unidos.

El Tip: El saldo de muertos tras la captura del Chapo Isidro aumentó a 21: 17 civiles y 4 militares, según reportes locales.

La división de funciones entre sus principales dirigentes permitió a la organización conservar presencia en distintas regiones. Mientras El Chapo Isidro concentró operaciones en el norte de Sinaloa, particularmente en Guasave, Ahome y El Fuerte, El Músico desarrolló conexiones internacionales de abastecimiento y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Gastélum Iribe supervisaba el traslado de cargamentos procedentes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia México. La dependencia estadounidense identificó operaciones en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, con destinos finales en California, Arizona, Oregon, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts.

Su historial judicial incluye investigaciones que se remontan por lo menos a 2007. Una acusación federal presentada en Chicago le atribuye operaciones con cantidades de droga de varias toneladas. Entre los hechos que menciona figura un cargamento de aproximadamente siete mil 976 kilogramos de metanfetamina y 176 de fentanilo, cuya distribución habría coordinado en noviembre de 2021 desde Tijuana, Baja California, con destino a Estados Unidos.

El mismo expediente refiere envíos de cocaína desde Costa Rica y distintas zonas del Pacífico mexicano. También lo señala por ordenar asesinatos para proteger el negocio criminal. Las autoridades estadounidenses sostienen que participó en una estructura que recurrió a armamento de alto poder, sobornos y secuestros contra integrantes de grupos rivales y agentes de seguridad.

Las investigaciones también alcanzaron su entorno empresarial. En diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de sanciones y vinculó a su patrimonio la empresa Editorial Mercado Ecuestre, S.A. de C.V., dedicada a la publicación de periódicos y revistas. La medida impide, salvo autorización, las operaciones de personas estadounidenses con los bienes e intereses sujetos a las restricciones.

Además de El Músico, las autoridades lo conocen como Manny, Salgado y El Cantante. Su apodo está relacionado con su afición a los narcocorridos y su presunta participación como compositor. Durante el anuncio de la acusación de 2025, el fiscal federal Adam Gordon hizo referencia a esa faceta y citó una frase atribuida al propio narcotraficante, “La vida es curiosa, hoy soy poderoso”.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene una ficha de búsqueda contra Gastélum Iribe, quien nació el 5 de octubre de 1974 en Jalisco. El registro lo identifica como prófugo por delitos relacionados con cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana. De recibir una condena por los cargos más graves que enfrenta en Chicago, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Guasave intenta restablecer la calma tras jornada de violencia

Tras la jornada de violencia que desató la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, Guasave comenzó a recuperar parte de su actividad cotidiana. La reapertura de carreteras, el regreso gradual del transporte público y la reanudación de actividades comerciales marcaron los primeros pasos hacia la normalidad, aunque el temor entre trabajadores y habitantes persiste, mientras las fuerzas federales mantienen la vigilancia en calles y comunidades rurales.

El Gobierno de Sinaloa informó que la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad celebró una sesión extraordinaria para evaluar las condiciones en Guasave y coordinar el despliegue de las fuerzas federales y estatales.

Las autoridades confirmaron la liberación de vialidades y el retorno de habitantes a sus hogares, aunque la Guardia Nacional (GN) mantendrá vigilancia permanente en distintos tramos carreteros para garantizar la circulación.

El Tip: Los cuerpos de los soldados veracruzanos que fallecieron durante el enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, fueron retornados vía aérea y serán despedidos en sus municipios de origen.

Durante el sábado, el Ayuntamiento suspendió la atención al público y varios comercios y parroquias cancelaron actividades. Muchos negocios del centro cerraron; otros recibieron pocos clientes.

La alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya, reconoció a quienes ofrecieron refugio en casas y negocios durante la violencia del viernes.

Protección Civil de Guasave confirmó el sábado por la tarde la liberación de las vías federales, estatales y municipales. Su director, Macario Gaxiola Castro, precisó que el personal de emergencia y las corporaciones de seguridad apagaron incendios y retiraron obstáculos, principalmente sobre la carretera Internacional México 15.

Sin embargo, la apertura no permitió un tránsito ágil de inmediato. Durante la noche persistieron maniobras para mover vehículos calcinados en Las Brisas y Palmarito, con reducción de carriles y tránsito lento. El gobierno estatal reportó previamente un avance de 90 por ciento en la reapertura de vialidades del centro y norte de Sinaloa, cifra distinta de la liberación total anunciada para Guasave.

Ricardo López Soto, dirigente de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave, indicó a medios locales que los vehículos salieron después de las siete de la mañana, más tarde de lo habitual. Son menos de la mitad de los que circulan en una jornada ordinaria, bajo el esquema de guardias dominicales.

Una de las rutas quedó sin servicio, porque algunos choferes temían volver al trabajo. El dirigente fijó el cierre de recorridos a las cuatro de la tarde como precaución y supeditó el regreso a la operación del lunes a la seguridad.

10 Agentes de seguridad resultaron heridos tras el operativo

En el Mercado Municipal, algunos vendedores intentaron recuperar sus ingresos incluso desde el sábado, pese a la suspensión de actividades en buena parte de la ciudad. Refugio Palacios, quien comercializa nopales desde hace 20 años, abrió su puesto por necesidad económica, según documentó El Debate. Otros adultos mayores también acudieron, aunque encontraron pocos compradores.

La organización de taxistas Fernando Amilpa anunció que retomaría el servicio desde las seis de la mañana del domingo. Su representante, César Cervantes Cervantes, comunicó el regreso a las colonias tras la suspensión por los enfrentamientos del viernes.

En este contexto, los autobuses regionales que enlazan las comunidades de Genaro Estrada, Ocoroni y Estación Naranjo con esta ciudad y Los Mochis, Sinaloa, anunciaron ayer el regreso de sus corridas dominicales.

Los transportistas prevén reanudar este lunes 23 de noviembre la salida de las cinco de la mañana desde Genaro Estrada hacia Los Mochis.

Detienen a 8 de los Betrán Leyva; un menor de edad

Personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano repelió una agresión por integrantes de un grupo delictivo tras un reconocimiento en el poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva. Tras el enfrentamiento, ocho integrantes de los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos. También se les aseguró una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Minimi. 5.56, seis armas largas, cuatro cortas, droga, cargadores, diverso equipo táctico y seis vehículos, dos cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.

Detienen a 8 de los Betrán Leyva; un menor de edad ı Foto: Captura de video @Defensamx1