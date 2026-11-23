Fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) revelaron que la posible captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, abre un nuevo escenario para Óscar Manuel Gastélum Iribe, conocido como El Músico, uno de los principales dirigentes de la organización Beltrán Leyva, quien podría adquirir mayor protagonismo en la disputa territorial contra Los Chapitos en Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó desde diciembre de 2023 a Gastélum Iribe como uno de los tres integrantes de la cúpula criminal, junto con Meza Flores y Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario. Su posición dentro de la estructura lo coloca entre los mandos con capacidad de influencia sobre las operaciones del grupo, aunque las autoridades no han identificado a un sucesor formal.

La atención sobre este personaje aumentó después de que la noche del viernes 20 de noviembre elementos de las Fuerzas Armadas detuvieran a El Chapo Isidro durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

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El Dato: Los Profetas del Norte es también un grupo musical que tiene canciones como “El Músico”, “El amigo Manuel”, “El lema del Barbas”, alias atribuido a Arturo Beltrán Leyva.

Estados Unidos mantiene abierta una acusación contra El Músico por narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. En septiembre de 2025, una fiscalía federal de Chicago lo señaló como uno de los responsables de dirigir una red que introdujo grandes cantidades de cocaína, fentanilo y heroína al territorio estadounidense, además de recurrir a asesinatos, secuestros y ataques armados para proteger sus actividades.

Otro golpe alcanzó directamente a Gastélum Iribe. En enero de este año, el Departamento de Justicia estadounidense recibió a Juan Pablo Bastidas Erenas, alias El Payo, a quien describió como su hombre de confianza durante décadas. Las investigaciones atribuyen a este operador el tráfico de miles de toneladas de cocaína desde Colombia, además de actividades de lavado de dinero, contrabando de armas, secuestro y homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del Departamento del Tesoro, el ascenso de Gastélum Iribe comenzó después de la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa en 2008. Tras la captura o muerte de los fundadores, una nueva generación de operadores asumió las actividades de narcotráfico y reorganizó las rutas hacia Estados Unidos.

El Tip: El saldo de muertos tras la captura del Chapo Isidro aumentó a 21: 17 civiles y 4 militares, según reportes locales.

La división de funciones entre sus principales dirigentes permitió a la organización conservar presencia en distintas regiones. Mientras El Chapo Isidro concentró operaciones en el norte de Sinaloa, particularmente en Guasave, Ahome y El Fuerte, El Músico desarrolló conexiones internacionales de abastecimiento y distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Gastélum Iribe supervisaba el traslado de cargamentos procedentes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia México. La dependencia estadounidense identificó operaciones en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, con destinos finales en California, Arizona, Oregon, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts.

Su historial judicial incluye investigaciones que se remontan por lo menos a 2007. Una acusación federal presentada en Chicago le atribuye operaciones con cantidades de droga de varias toneladas. Entre los hechos que menciona figura un cargamento de aproximadamente siete mil 976 kilogramos de metanfetamina y 176 de fentanilo, cuya distribución habría coordinado en noviembre de 2021 desde Tijuana, Baja California, con destino a Estados Unidos.

El mismo expediente refiere envíos de cocaína desde Costa Rica y distintas zonas del Pacífico mexicano. También lo señala por ordenar asesinatos para proteger el negocio criminal. Las autoridades estadounidenses sostienen que participó en una estructura que recurrió a armamento de alto poder, sobornos y secuestros contra integrantes de grupos rivales y agentes de seguridad.

Las investigaciones también alcanzaron su entorno empresarial. En diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de sanciones y vinculó a su patrimonio la empresa Editorial Mercado Ecuestre, S.A. de C.V., dedicada a la publicación de periódicos y revistas. La medida impide, salvo autorización, las operaciones de personas estadounidenses con los bienes e intereses sujetos a las restricciones.

Además de El Músico, las autoridades lo conocen como Manny, Salgado y El Cantante. Su apodo está relacionado con su afición a los narcocorridos y su presunta participación como compositor. Durante el anuncio de la acusación de 2025, el fiscal federal Adam Gordon hizo referencia a esa faceta y citó una frase atribuida al propio narcotraficante, “La vida es curiosa, hoy soy poderoso”.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene una ficha de búsqueda contra Gastélum Iribe, quien nació el 5 de octubre de 1974 en Jalisco. El registro lo identifica como prófugo por delitos relacionados con cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana. De recibir una condena por los cargos más graves que enfrenta en Chicago, podría pasar el resto de su vida en prisión.