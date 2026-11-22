Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado del programa este domingo, luego de que no pudo superar la última competencia de la semana.

Los deportistas perderán a un integrante, pero antes de eso van a jugar la última supervivencia de la semana con la que se define quiénes serán las mujeres que van al duelo de eliminación a luchar por su permanencia en el programa.

¿Quién es la eliminada de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Sofía, integrante del equipo rojo, quien al parecer no superará el duelo de eliminación.

En un principio se dijo que Marianela sería la eliminada del programa, sin embargo, las versiones cambiaron y dijeron que sería una roja, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

En este duelo de eliminación llegaron en riesgo Johana, Sofía y Monce por el equipo rojo, así como Marianela y Valerie por el equipo azul.

Por otra parte, tras los recientes triunfos azules, Leo se muestra enfocado en seguir mandando rojas al duelo de eliminación. Eliud critica la actitud de Leo por taparle el tiro a Daniel en el juego anterior, calificándolo de “ridículo” por meterse con alguien menor que él.

Asimismo, Daniel califica a Leo de “payaso” por sus festejos efusivos, los cuales ha hecho en todas las temporadas pasadas. Se señala que Daniel y Eliud también provocaron la situación previamente, como cuando Daniel llamó “hijo” a Leo, por lo que Eliud decide pedir a sus compañeros que a partir de ahora simplemente ignoren a Leo.

De acuerdo con las filtraciones, el equipo rojo ganaría este último enfrentamiento de la Supervivencia, logrando instalar a una atleta azul más en el duelo de eliminación.

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