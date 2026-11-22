La cumbia no entiende de generaciones ni de fronteras musicales. Lo mismo se baila en una fiesta familiar que en un gran recinto de conciertos, y Los Ángeles Azules volvieron a demostrarlo al transformar el Auditorio Nacional en una enorme pista de baile, donde sus éxitos adquirieron una nueva dimensión con acompañamiento sinfónico, invitados especiales y un público dispuesto a cantar de principio a fin.

Los hermanos Mejía Avante ofrecieron dos presentaciones durante este fin de semana en el Coloso de Reforma, donde miles de seguidores se reunieron para disfrutar de una propuesta que combinó sus grandes éxitos con arreglos orquestales, voces invitadas y una celebración musical que unió distintas generaciones. La crónica de ambas jornadas estuvo marcada por la energía de los asistentes, las sorpresas sobre el escenario y el carácter festivo de una agrupación que ha convertido la cumbia en un sello de identidad.

Antes de la aparición de los protagonistas, Dannahi Mejía, sobrina de los integrantes, abrió una de las veladas con temas como “Cariñito”, “Baila mi cumbia” y “Cumbia de la paz”.

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Cuando finalmente se apagaron las luces, los músicos aparecieron entre ovaciones y arrancaron con “Entrega de amor”, seguida de “Mi único amor”. El acordeón, las percusiones y los metales marcaron el camino de una celebración en la que las butacas pronto dejaron de ser un límite para quienes querían bailar.

Elías Mejía Avante, conocido como El Doc, tomó la palabra para dar la bienvenida y dejar claro el espíritu de la velada: “Tristes, enojados, divorciados, hoy no hay de eso, las buenas vibras están aquí en el Auditorio Nacional”. También invitó a los asistentes a disfrutar de la vida y celebrar el momento, con un mensaje que conectó con el carácter festivo y romántico de su repertorio.

La sorpresa llegó cuando la agrupación dio paso a la orquesta dirigida por el maestro Odilón Chávez, cuyos arreglos elevaron el sonido de sus composiciones. Los violines y las cuerdas comenzaron a acompañar las percusiones y el acordeón, mientras aparecía Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, para interpretar “El listón de tu pelo”. Su voz aportó un matiz distinto a uno de los temas más reconocidos del grupo, que fue recibido con una ovación.

Después llegaron “Las maravillas de la vida” y “La cumbia del acordeón”, esta última como un guiño a los primeros años de la agrupación, que inició su historia en 1982. La combinación de instrumentos clásicos con el sonido popular de Iztapalapa consiguió que la presentación conservara su esencia sin perder la majestuosidad del formato orquestal.

Otra de las apariciones esperadas fue la de la cantante argentina Yami Safdie, quien compartió escenario para interpretar “Mis sentimientos”. Antes de comenzar, El Doc la presentó ante el público y la artista expresó: “Es un placer estar con ustedes y cantar acá es un sueño”. La emoción le ganó por momentos y comenzó a cantar antes de tiempo, situación que no impidió que terminara su participación entre aplausos.

El repertorio avanzó entre distintas etapas de su trayectoria con “Pa’ él”, “Mi niña mujer”, “Otra noche”, “Perdonarte, ¿para qué?” y “Cómo te voy a olvidar”, que provocó uno de los coros colectivos más fuertes de la velada.

El Doc también aprovechó los espacios entre canciones para acercarse a los asistentes. Antes de interpretar “Ay amor”, compartió su gusto por ver a las parejas enamoradas y comentó: “Me gusta la gente enamorada, la gente que le da un beso a su pareja, las buenas vibras, vamos a tocar otro tema de amor, ya me piqué”.

La interacción continuó con una dinámica relacionada con el Mundial de Futbol 2026. El músico pidió organizar una ola que recorriera las gradas de arriba abajo, mientras el público respondía con entusiasmo. También sonaron “Vuelve”, “Cumbia a la gente”, “20 rosas”, “El amor de mi vida”, “La cadenita” y “A todos los rumberos”.

Jay de la Cueva, uno de los invitados de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional ı Foto: Especial

Cuando parecía que la presentación llegaba a su fin, las peticiones de otra canción consiguieron que los músicos permanecieran en el escenario. Sin embargo, una de las grandes sorpresas estaba reservada para Jay de la Cueva, quien apareció con guitarra en mano para sumarse a “17 años”.

“Buenas noches, Auditorio Nacional, estoy muy emocionado porque ya tenía tiempo que no tocaba con mis Ángeles Azules”, expresó el músico, antes de pedir que los asistentes encendieran las luces de sus teléfonos para acompañar la interpretación.

Su participación incluyó un extenso solo de guitarra que se entrelazó con los instrumentos de la orquesta y los músicos de Iztapalapa. En medio de una lluvia de papelitos de colores, De la Cueva lanzó un último mensaje: “México, número uno de Latinoamérica”, con lo que terminó de encender el recinto.

Con dos noches de música, Los Ángeles Azules demostraron que su repertorio puede reinventarse sin perder su esencia. La cumbia tradicional encontró una nueva dimensión en los arreglos sinfónicos, mientras los invitados aportaron distintos matices a una celebración que convirtió el Auditorio Nacional en una pista de baile y confirmó la vigencia de una de las agrupaciones más representativas de la música popular mexicana.

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