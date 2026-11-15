Asisten más de 90 mil personas a concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX

Concierto de la banda Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2026.

Más de 90 mil personas asistieron al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México, realizado este sábado 14 de noviembre como parte de la programación cultural impulsada por la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La banda escocesa-estadounidense, conformada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, subió al escenario en punto de las 20:00 horas, cuando comenzó su presentación con There’s No Future In Optimism.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación de Paulina Villarreal, integrante de The Warning, quien acompañó a la banda durante la interpretación de I Think I’m Paranoid, uno de los temas más representativos de su trayectoria.

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Concierto de la banda Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: Gobierno CDMX

El concierto cerro con The World Is Not Enough, canción que Garbage interpretó en compañía del Mariachi Fiesta de México y que formó parte de la película 007: El mundo no basta (1999), de James Bond.

Durante el espectáculo, la Shirley Manson expresó su emoción por presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México y recordó que la agrupación visitó el país en 1996, cuando ofreció un concierto en el Teatro Metropólitan.

“Estamos muy emocionados de estar en el Zócalo, el corazón de la Ciudad de México. Vinimos aquí en 1996 y tocamos en el Teatro Metropolitan, no teníamos ni idea que 30 años después nos darían este increíble regalo de tocar aquí esta noche para ustedes” Shirley Manson, vocalista de Garbage



Concierto de la banda Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: Gobierno CDMX

Manson también agradeció la asistencia del público y destacó el significado que tiene México para los integrantes de la banda, al señalar que era un honor encontrarse frente a miles de personas en la Plaza de la Constitución.

Entre las canciones que formaron parte del repertorio estuvieron Cherry Lips, Stupid Girl, Push It y Only Happy When It Rains, temas que recuperaron el sonido con el que Garbage se consolidó como uno de los referentes del rock alternativo durante la década de los noventa.

cehr