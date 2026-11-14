Detienen y esposan a futbolista en plena cancha tras brutal agresión a una árbitra (VIDEO)

Un futbolista fue detenido en la cancha por la policía tras agredir a una árbitra en un partido en El Salvador.

El futbolista Víctor Mejía fue detenido y esposado por la Policía Nacional Civil de El Salvador en la cancha, justo después de que fue acusado de agresiones contra la árbitra Isabel Barillas durante el juego entre Academia BP, club en el que milita, y Once Municipal.

En redes sociales circula el video en el que las autoridades detienen al jugador en cuestión al final del partido correspondiente a la Liga de Ascenso de El Salvador.

¿Cómo fue la agresión del futbolista a la árbitra?

Un clip muestra el momento en el que el futbolista Víctor Mejía le da un empujón a la silbante Isabel Barillas.

El hecho ocurrió durante el encuentro desarrollado en el Estadio Arturo Simeón, localizado en la ciudad de Ahuachapán, donde el Once Municipal se impuso por marcador de 5-3 al Academia BP, equipo en el que milita el jugador detenido.

Algunos de los aficionados que grabaron desde sus celulares la detención de Víctor Mejía lanzaron insultos contra el futbolista por su conducta, al tiempo que los oficiales tomaron nota de lo que les decía la árbitra agredida.

Hasta el momento no se conocen más detalles respecto al procedimiento policial ni de las posibles medidas que podrían tomar las autoridades del balompié salvadoreño tras este hecho.

🚨 CAPTURAN a jugador de Academia BP tras empujar a la árbitra en Ahuachapán



Víctor Mejía (#17) fue detenido por la PNC al finalizar el partido de Liga de Ascenso contra Once Municipal (5-3). La colegiada Isabel Barillas pidió apoyo tras el incidente en el estadio Dr. Simeón… pic.twitter.com/9J56bJehtu — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 14, 2026

Víctor Mejía tiene 21 años de edad. Se desempeña como delantero o mediocampista ofensivo y ha representado a la Selección de El Salvador en la categoría Sub-20.

¿Cuántos clubes hay en la Liga de Ascenso de El Salvador?

Un total de 24 equipos compiten en la Liga de Ascenso de El Salvador durante la Temporada 2026-2027.

Los clubes están divididos en dos grupos regionales (Centro-Occidente y Centro-Oriente).

El actual campeón de esta categoría en el futbol de El Salvador es el INCA-Aruba, que se coronó en el Clausura 2026.

EVG