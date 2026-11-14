Ronaldinho y la jugada de fantasía que parece IA; el crack entrena para su regreso profesional en Italia (VIDEO)

El astro brasileño del futbol Ronaldinho regresará a las canchas de manera profesional, pues se está preparando para un partido con el Ravenna FC de la Tercera División de Italia y en redes sociales dejó un video en donde demuestra que su magia sigue intacta.

“Van a decir que es IA jajajaja Estoy en la zona de Ravenna”, escribió Ronaldinho en la publicación en donde controla el balón con una técnica individual envidiable y tuvo que aclarar que no es un video hecho con Inteligencia Artificial, sino que es la misma calidad con la que llegó a ganar el Balón de Oro.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 pic.twitter.com/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

Más de una década después de retirarse, Ronaldinho, de 46 años de edad, volverá a tener un partido profesional. Firmó con el Ravenna Football Club 1913, equipo de la Serie C italiana que este domingo 15 de noviembre se enfrenta al Forlì Football Club.

“Quiero pasar un día hermoso, estoy contento de estar aquí para el inicio de esta hermosa historia. El presidente sueña con algo grande para Ravena; formar parte de ello me hace feliz”, comentó Ronaldinho para Sky Sport el viernes por la noche.

Ronaldinho ha participado en varios partidos de exhibición, pero este domingo será la primera vez que vuelva a entrar a una cancha de manera profesional. La última vez que fue de esta manera fue en 2015 con el Fluminense de su natal Brasil.

“Es un evento destinado a dirigir la mirada del mundo hacia el Stadio Bruno Benelli. Todo el mundo del fútbol pensó que era demasiado bueno para ser verdad; sin embargo, ahora podemos confirmar oficialmente un gran regreso: el regreso de la magia, la sonrisa y un talento que ha cautivado a generaciones de aficionados, independientemente de sus lealtades de equipo o sus afinidades futbolísticas”, escribió el Ravenna en un comunicado.

El Ravenna FC no será la primera vez que Ronaldinho juegue en Italia, ya que entre 2008 y 2011 militó en el AC Milan, considerado el más grande del país y uno de los más grandes de Europa, siendo el segundo máximo ganador de la Champions League. La carrera de Dinho incluye un exitoso paso en el Barcelona, en donde ganó el Balón de Oro 2005. Con la Selección de Brasil ganó el Mundial en 2002.

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