Dinamarca golea y humilla a Portugal en el partido de despedida sin Cristiano Ronaldo; resumen y goles

Portugal organizó una despedida para Cristiano Ronaldo en el encuentro ante Dinamarca; sin embargo, el cuadro luso terminó humillado por los daneses por marcador de 4-1, con lo que el cuadro de Jorge Jesus sufrió su primera derrota de la campaña.

Parece que sin el liderazgo de Cristiano Ronaldo dentro del campo, la Selección de los Cinco Escudos no es la misma, ya que desde el arranque del encuentro los visitantes comenzaron a dominar el cotejo con la pelota en su posesión y atacando por ambas bandas, mientras que los lusos no podían hilar más de cinco pases en el mediocampo.

Estoy llorando, el tercero de Dinamarca a Portugal, y si los bicholovers tenian razón? pic.twitter.com/MxoPbik88b https://t.co/tBBvaaUWo5 — Álex (@LxoMessismoFCB) November 14, 2026

El primer gol del compromiso llegó por la vía del penalti. Al minuto 40 de juego se confirmó la mano dentro del área de Ruben Dias y se señaló la pena máxima para los visitantes. Pierre-Emile Hojbjerg fue el encargado de abrir el tablero antes de que llegara el silbatazo del medio tiempo.

La segunda mitad fue totalmente un desastre para los lusos que en menos de 10 minutos recibieron dos tantos de Ramus Hojlund, el primero al 49′ de tiempo corrido cuando el delantero del Napoli remató de volea dentro del área para ampliar la ventaja de los daneses.

Mientras que al 57′ volvió a aparecer el dorsal ‘9′ de Dinamarca mano a mano con un defensor de Portugal. Hojlund remató desde fuera del área y el balón se coló por el poste derecho de la portería que defendía Diogo Costa.

GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



PORTUGAL É A FALENCIA DO FUTEBOL MUNDIAL!!!



E VAI TOMANDO DA DINAMARCA EM CASA



pic.twitter.com/j5mo4rPwzV — GOLS WOW AUUUU (@resenhopolis) November 14, 2026

Joachim Andersen fue el encargado de poner cifras definitivas en el marcador al minuto 75 de juego. El jugador del Fulham recibió la esférica dentro del área y remató cerca del punto de penalti para poner el 4-0 momentáneo en el tablero.

La respuesta de los lusos llegó hasta el tiempo de compensación cuando Bernando Silva, quien salió desde el banquillo, anotó el gol de la honra para el equipo de Jorge Jesus, el cual no funcionó de nada, ya que al final del encuentro se hicieron presentes los abucheos por parte de la afición.

DCO