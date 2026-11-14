Suspensión de vuelos deja 18 mil afectados en México

Pasajeros enfrentaron cancelaciones y demoras en sus vuelos en el AICM, ayer.

La suspensión nacional de despegues en Estados Unidos afectó a 18 mil 002 pasajeros en México, luego de que las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo estadounidense obligaron a modificar los itinerarios de 193 vuelos en aeropuertos del país durante este viernes, de acuerdo con un balance realizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés) provocaron ajustes en las conexiones entre ambos países y obligaron a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones.

La medida se extendió por más de cuatro horas, mientras las autoridades trabajaban para restablecer los sistemas de comunicación y garantizar la seguridad de las aeronaves.

La AFAC informó que a las 19:44 horas, tiempo del centro de México, recibió la notificación del levantamiento de las restricciones, por lo que comenzó el proceso de recuperación de lositinerarios afectados.

El Dato: La medida de EU no impidió el aterrizaje de los aviones que ya estaban en vuelo; la orden se concentró en mantener las aeronaves en tierra para evitar nuevos despegues.

“Se prevé el restablecimiento paulatino de las operaciones aéreas entre ambos países”, indicó la autoridad mexicana.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el balance con corte a las 22:00 horas registró 73 vuelos afectados, de los cuales 44 fueron cancelados y 29 presentaron demoras, con un total de 10 mil 293 pasajeros impactados. La cifra de operaciones superó en tres las 70 previstas inicialmente por la terminal aérea.

Las afectaciones también alcanzaron otros aeropuertos del país; por ejemplo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó alteraciones en sus conexiones con Estados Unidos, mientras que el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador de la terminal de Monterrey, recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales aéreas.

Las aerolíneas también registraron impactos por la medida. Viva, por ejemplo, informó que más de 20 de sus vuelos resultaron afectados y que algunas de sus aeronaves permanecieron temporalmente en tierra en Estados Unidos. La compañía explicó que trabaja en el reposicionamiento de aviones y tripulaciones para recuperar sus itinerarios y ofrecer alternativas a los pasajeros.

Aeroméxico confirmó que trabaja para restablecer sus operaciones tras el levantamiento de las restricciones y mantiene vigente su política de protección para los clientes afectados. La aerolínea bandera de México pidió consultar el estado de los vuelos mediante sus canales oficiales, ante posibles cambios en los horarios.

Volaris también emitió recomendaciones a sus pasajeros para verificar los itinerarios y mantenerse atentos a las actualizaciones de sus operaciones hacia y desde Estados Unidos.

La AFAC precisó que las aerolíneas informarán directamente a los usuarios sobre los nuevos horarios de salida, mientras los aeropuertos internacionales mexicanos se preparan para recibir las aeronaves procedentes de territorio estadounidense.

Aunque la FAA levantó las restricciones durante la noche del viernes, las líneas aéreas prevén una recuperación gradual de sus servicios, debido a la necesidad de reorganizar aeronaves, tripulaciones y horarios de salida.

Cortes alcanzan a todo el continente, Europa y Asia

| Redacción |

La Medida nacional de despegues en Estados Unidos extendió sus consecuencias a Europa, Asia y América, donde aeropuertos y aerolíneas modificaron sus operaciones hacia territorio estadounidense por las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo, que obligaron a mantener aeronaves en tierra durante más de cuatro horas.

En Europa, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), encargada de coordinar el tránsito aéreo en una red de 42 países, dispuso la suspensión temporal de despegues hacia Estados Unidos a petición de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Tip: Ante un suceso como éste es importante que los viajeros verifiquen sus vuelos de conexión.

La restricción afectó las salidas transatlánticas, sin implicar el cierre del espacio aéreo europeo. En España, Iberia reportó aeronaves en ruta hacia Miami, Nueva York, Los Ángeles y Boston, mientras otras permanecían a la espera de autorización para despegar. Air Europa también registró ajustes en sus operaciones hacia destinos estadounidenses.

En Asia, los vuelos del aeropuerto internacional de Incheon, en Corea del Sur, hacia Nueva York, Atlanta y Boston presentaron retrasos de aproximadamente dos horas durante la mañana del sábado. El Ministerio de Transporte surcoreano confirmó que las compañías aplazaron sus salidas por solicitud de las autoridades estadounidenses.

Canadá también registró afectaciones. Los aeropuertos de Toronto, Montreal y Vancouver acumulaban 89 vuelos cancelados y 170 demorados, según cifras de FlightAware; sin embargo, el balance incluye incidencias que no necesariamente estuvieron relacionadas con la falla de la FAA.

El aeropuerto Pearson de Toronto concentró 45 cancelaciones y 91 retrasos. Vancouver contabilizó 25 cancelaciones y 40 demoras, mientras Montreal registró 19 y 39, respectivamente.

En Brasil, el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, recibió instrucciones para mantener en tierra las operaciones vinculadas con Estados Unidos. Las aerolíneas iniciaron ajustes en sus itinerarios mientras esperaban autorización para reanudar las salidas.

La FAA levantó las restricciones durante la noche del viernes; sin embargo, la recuperación de las conexiones internacionales será gradual por la necesidad de reorganizar aeronaves, tripulaciones y horarios.