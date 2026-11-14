CSP va a APEC con mensaje de cooperación mutua

Que las naciones apuesten por una ‘visión internacional de bienestar común’ será el mensaje central de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al que asistirá la próxima semana.

La mandataria enfatizó que el objetivo de su participación será compartir la visión de México sobre el respeto a la independencia de los territorios y la cooperación para un avance conjunto de las naciones, como en su momento lo planteó el expresidente Benito Juárez.

“Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa visión de independencia de soberanía y de cooperación para el desarrollo es la que ha marcado nuestra política internacional y es la que nosotros defendemos y ese es el mensaje que vamos a llevar a la APEC, que la mejor forma de todas las naciones de relacionarnos es la cooperación para el desarrollo. No puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países, tiene que haber una visión internacional del bienestar común y esa es la visión que vamos a llevar”, subrayó.

El Dato: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se quedará en China para dar seguimiento específico a los asuntos comerciales y de inversión acordados en la reunión.

Además, consideró que el intercambio cultural entre México y China es importante porque ambos son países con comunidades milenarias, por lo que se mantendrá la intención de profundizar en la relación bilateral.

“Somos países con culturas, milenarias y nuestra intención, con todos los países del mundo en donde hay respeto mutuo, es profundizar en nuestras relaciones culturales”, aseguró al referirse a la reunión agendada con su homólogo Xi Jinping.

Al respecto, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, comentó que el turismo chino incrementó diez por ciento y, al aprovechar el amplio periodo vacacional de aquel país, se impulsó la participación de México en las ferias de turismo que China alberga: “Vamos, por primera vez, a tres ferias internacionales: Una la elaboramos con la Embajada y nosotros, un tianguis turístico. Vamos a Shanghái, vamos a Beijing. Y en esta gira buscamos aumentar la conectividad, porque hay muchas propuestas de Estado donde queremos fortalecerla. Entonces, pues muy contenta que el turismo chino aumente en nuestro país, y al revés también”.

La Jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional ı Foto: Especial

La mandataria viajará desde este fin de semana a China y se espera su regreso para el jueves 19 de noviembre, de manera que su agenda le permita encabezar el desfile del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

“Vamos a estar regresando en la madrugada realmente del 20 de noviembre, vamos a estar aquí para el desfile. Va a ser un desfile muy bonito, histórico, se va a concentrar en la exposición de lo que fue la Revolución Mexicana y sus implicaciones, preparado, por supuesto, por la Secretaría de la Defensa Nacional”, declaró.

Durante esa semana, las conferencias matutinas serán encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a las que la mandataria se enlazará desde China por videollamada para rendir un informe sobre sus actividades en la APEC. Asimismo, comentó que para la reunión con el Gabinete de Seguridad agedada para el próximo viernes dejó giradas instrucciones que deberán ser cumplidas durante su ausencia.

EU aviva tensión con China previo al APEC

| Por Elizabeth Hernández |

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reavivó las tensiones comerciales con China al acusar a Pekín de inundar el mercado mexicano con productos de bajo costo y ostentar el predominio de Washington como principal destino de las exportaciones nacionales. El posicionamiento ocurrió a dos días de que la Presidenta Claudia Sheinbaum viaje a territorio chino para sostener una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping.

En vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde se prevé la participación de la mandataria mexicana, acompañada de algunos integrantes de su gabinete, y representantes de las principales economías de la región.

A través de una gráfica difundida en su cuenta oficial de X, Johnson destacó que EU constituye el principal destino de las exportaciones mexicanas, con una participación muy superior a la de China, y subrayó la profunda integración económica entre ambos países.

El Tip: Aunque está prevista la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, al foro APEC en China, Sheinbaum descartó reunirse con él en territorio asiático.

El diplomático presumió que México exporta mercancías por 551 mil millones de dólares a Estados Unidos, frente a apenas 10 mil millones de dólares que destina a China, equivalentes a 2 por ciento de las ventas internacionales de nuestro país.

De acuerdo con los datos que compartió, el mercado norteamericano absorbe más de ocho de cada 10 dólares que México —83 por ciento—, obtiene por sus ventas al extranjero, mientras que el gigante asiático representa apenas dos de cada 100. Sin embargo, la publicación no identifica el periodo de referencia ni presenta cifras sobre las importaciones chinas que sustenten su acusación.

Aunque Johnson no hizo referencia directa al encuentro presidencial, su mensaje apareció un día después de que Sheinbaum descartara que el acercamiento con Pekín represente un obstáculo para las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular las relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria aseguró el jueves 12 de noviembre que México puede mantener relaciones económicas con ambas potencias y aclaró que su administración no pretende negociar un tratado de libre comercio con el Gobierno chino.

Por separado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que Washington no le ha comunicado cambios en su política comercial tras la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a México si el país no frena el avance de las caravanas migrantes. El funcionario señaló que el tema migratorio no se ha planteado en las negociaciones comerciales y que prevé hablar con sus contrapartes estadounidenses durante la cumbre de la APEC.

Ebrard confirmó que la Presidenta tiene prevista una reunión bilateral con Xi Jinping el martes por la tarde, y reiteró que México no prevé un tratado de libre comercio con China en el corto plazo.

La mandataria federal saldrá de México el domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, según la notificación que remitió al Senado, y adelantó que expondrá los objetivos del Plan México ante representantes empresariales. Entre los asuntos que abordará con las autoridades chinas destacan el desarrollo de hospitales inteligentes, la cooperación científica y tecnológica, la economía circular y las energías renovables.

Las becas han hecho de México un mejor país, afirma Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la entrega de becas a estudiantes de todos los niveles educativos, así como el esfuerzo de los docentes al frente de las aulas, han abonado a que México sea un mejor país, por ello, en 2027 se les destinará un presupuesto de más de 190 mil millones de pesos.

“La escuela y las becas están haciendo un México mejor y lo digo con orgullo, y lo digo con certeza: gracias a las becas de primaria, secundaria y preparatoria, México es un mejor México. Y además, gracias también a las y los maestros de escuela pública, que hay que darles un gran aplauso, que son los mejores maestros que puede tener nuestro país.

“Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos violencia. Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos drogadicción. Cuando hay becas, cuando hay más escuelas, hay más oportunidades, más derechos para todas las jóvenes y todos los jóvenes de nuestro país”, señaló.

Durante la entrega de becas desde San Martín Texmelucan, Puebla, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la mandataria subrayó que en ningún otro país del mundo todos los estudiantes son becados, y su efectividad quedó demostrada en que gracias a la Beca Universal Benito Juárez, sin la cual, alrededor del 10 por ciento de los jóvenes de 15 a 18 años habrían abandonado sus estudios.

190 Mil mdp se destinarán a becas durante 2027

Como parte de las acciones puntuales en el estado, se amplió en el CBTis en Tehuacán para 250 estudiantes y se inauguró uno más en Cuautlancingo, para 300 jóvenes, el cual se ampliará. También confirmó que se construirán tres Bachilleratos Tecnológicos y 12 bachilleratos Margarita Maza, y se ampliará el Tecnológico de Texmelucan.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expuso que para 2027 se invertirá un presupuesto histórico a la educación mexicana, pues el monto contemplado es de un billón 319 mil 54 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de más del 10 por ciento.

El funcionario hizo hincapié en que el objetivo es continuar con las acciones como la creación de 400 mil nuevos lugares en bachillerato para que ningún joven se quede sin lugar. Además, aseguró que se trabaja junto con el secretario de Educación del estado para eliminar los exámenes de admisión a preparatoria.

Más tarde, la mandataria inuaguró la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), donde anunció que todos sus estudiantes serán beneficiarios de la beca Gertrudis Bocanegra, por medio de una colaboración que el Gobierno federal establecerá con el gobierno estatal: “La gran diferencia entre los gobiernos de antes y de ahora, además de que se apoyaba a unos cuantos, no se apoyaba al pueblo”.

En su oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta agradeció a la Presidenta por los Programas para el Bienestar y por las Becas que se otorgan en el estado, y destacó la estrategia de seguridad de la mandataria, que busca atender las causas con acciones como el apoyo al deporte, la cultura y la educación.