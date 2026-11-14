Cortes alcanzan a todo el continente, Europa y Asia

La Medida nacional de despegues en Estados Unidos extendió sus consecuencias a Europa, Asia y América, donde aeropuertos y aerolíneas modificaron sus operaciones hacia territorio estadounidense por las fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo, que obligaron a mantener aeronaves en tierra durante más de cuatro horas.

En Europa, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), encargada de coordinar el tránsito aéreo en una red de 42 países, dispuso la suspensión temporal de despegues hacia Estados Unidos a petición de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Tip: Ante un suceso como éste es importante que los viajeros verifiquen sus vuelos de conexión.

La restricción afectó las salidas transatlánticas, sin implicar el cierre del espacio aéreo europeo. En España, Iberia reportó aeronaves en ruta hacia Miami, Nueva York, Los Ángeles y Boston, mientras otras permanecían a la espera de autorización para despegar. Air Europa también registró ajustes en sus operaciones hacia destinos estadounidenses.

En Asia, los vuelos del aeropuerto internacional de Incheon, en Corea del Sur, hacia Nueva York, Atlanta y Boston presentaron retrasos de aproximadamente dos horas durante la mañana del sábado. El Ministerio de Transporte surcoreano confirmó que las compañías aplazaron sus salidas por solicitud de las autoridades estadounidenses.

Canadá también registró afectaciones. Los aeropuertos de Toronto, Montreal y Vancouver acumulaban 89 vuelos cancelados y 170 demorados, según cifras de FlightAware; sin embargo, el balance incluye incidencias que no necesariamente estuvieron relacionadas con la falla de la FAA.

El aeropuerto Pearson de Toronto concentró 45 cancelaciones y 91 retrasos. Vancouver contabilizó 25 cancelaciones y 40 demoras, mientras Montreal registró 19 y 39, respectivamente.

En Brasil, el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, recibió instrucciones para mantener en tierra las operaciones vinculadas con Estados Unidos. Las aerolíneas iniciaron ajustes en sus itinerarios mientras esperaban autorización para reanudar las salidas.

La FAA levantó las restricciones durante la noche del viernes; sin embargo, la recuperación de las conexiones internacionales será gradual por la necesidad de reorganizar aeronaves, tripulaciones y horarios.