Exjugador de Pumas muere fuera de México y su familia pide ayuda para traerlo de vuelta al país

Miguel Ángel Guevara Campos salió de México para perseguir su sueño de ser futbolista profesional y el atleta se mudó a Canadá para continuar con su carrera; sin embargo, el pasado 10 de noviembre perdió la vida en suelo canadiense y su familia quiere repatriar su cuerpo para despedirse de él en Veracruz.

La familia de Miguel Ángel Guevara necesita 500 mil pesos mexicanos para poder cubrir los gastos del traslado y todos los trámites funerarios que se necesitan tras el fallecimiento del jugador mexicano, es por eso que junto a sus excompañeros en Veracruz organizaron un torneo de futbol para recolectar en dinero necesario.

Sus compañeros organizaron un torneo para recolectar los fondos. ı Foto: Captura de Pantalla

Conoce a Miguel Ángel Guevara, el excanterano de Pumas que falleció en Canadá

Miguel Ángel Guevara era un futbolista con el sueño que tienen muchos niños, debutar en primera división. Nació en Tuzamapan, Coatepec, y sus primeros acercamientos al balompié fue en la Sub-13 del Pachuca y después pasó a portar la camiseta de los Pumas, donde jugó hasta la Sub-20.

Años más tarde, pasó a vestir los colores de los Jaguares de la Universidad de Xalapa, equipo en el que fue capitán y ganó el título de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas en 2020.

Durante su etapa con los Jaguares de la Universidad de Xalapa se ganó el apodo de Capitán Guevara, el cual llevó hasta Canadá, donde estaba viviendo antes de perder la vida a sus 32 años. Su familia creó un Go Fund Me para juntar el dinero necesario para repatriar los restos de Miguel Ángel a México.

DCO