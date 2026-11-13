¡EFECTO MESSI! Afición argentina abandona a su selección y la Bombonera es un “cementerio” (VIDEO)

Después de vivir un hermoso homenaje a Leo Messi en la pasada fecha FIFA, la Selección de Argentina arrancó una nueva era sin el jugador del Inter Miami; sin embargo, la afición no respondió como se esperaba en el compromiso ante Uruguay, el primero para la Albiceleste en esta semana de juegos de selecciones.

La Bombonera, casa de River Plate, se vio vacía durante todo el encuentro y una de las cabeceras no tenía más de 50 aficionados. Esto se debe a la falta de Leo Messi dentro del campo de juego, quien ya no vestirá la camiseta de Argentina y todo indica que algunos encuentros del equipo de Lionel Scaloni se verán de esta forma en las gradas.

🏟️ Así está LA BOMBONERA a 20 minutos del ARGENTINA-URUGUAY pic.twitter.com/3Fur448Gf3 — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2026

Argentina sufre la ausencia de Leo Messi dentro del terreno de juego

Argentina tendrá que buscar al jugador que pueda tomar la banda derecha del equipo, la cual le perteneció a Leo Messi durante varios años y que ahora busca a un nuevo jugador de cara a la preparación para la Copa América.

El equipo de Lionel Scaloni sufrió la falta de creatividad del rosarino en el terreno de juego y en el primer tiempo del encuentro ante los charrúas no pudieron encontrar la manera de hacer peligro en la portería de su rival.

De igual forma, en el segundo tiempo, sufrieron dos goles a balón parado, algo que Argentina aprovechaba con los buenos servicios que daba Leo Messi. De momento, el jugador que jugó por la banda derecha fue Nico Paz, el jugador del Como de Italia.

"LA 10 NO SE LA VAMOS A DAR NADIE HASTA QUE SEA OBLIGATORIO"



Lionel Scaloni confirmó que el mítico dorsal que dejó Leo Messi, por el momento, no será utilizado.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/KEWW72VnMn — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 12, 2026

Lionel Scaloni reveló que no se le entregará a nadie el dorsal ‘10′

Llegó el momento de que Lionel Scaloni dispute un compromiso sin Lionel Messi en la convocatoria. El entrenador argentino estuvo en conferencia de prensa y reveló cual es el plan para entregar el dorsal ‘10′ de la Albiceleste, una remera que Leo Messi utilizó desde 2009 hasta su último encuentro ante Benín.

“En este partido no se la vamos a dar a nadie, tampoco tenemos pensado a quien dársela hasta que no sea obligatorio y cuando así lo sea, ya veremos a quien se la damos. No es algo que a mi me preocupa, no es algo que sea realmente importante, pero el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no andar dando la 10 a distintos jugadores, esa es la idea”, comentó Lionel Scaloni.

DCO