Rafa Márquez, con todo contra Henry Martín y su manera de meter goles; por eso no lo convocó

Rafa Márquez fue cuestionado acerca de la ausencia de Henry Martín en su lista de convocados de la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El exdefensa afirmó que, pese a su racha goleadora, no solamente se fija en eso, sino en cómo los hace y en otras funciones que pueda realizar.

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles, hay que ver cómo mete esos goles, qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas”, declaró el timonel previo al primer juego de esta Fecha FIFA contra los Reggae Boyz.

"CREEMOS QUE NO ES NECESARIO", SOBRE HENRY MARTÍN🤯🙌



"Lo conozco y sé lo que me puede dar. Tiene el nivel pero no tiene las cosas que otros me dan más. El pensar en tener cuatro puntas, creemos que hoy no es necesario, pero la puerta está abierta"



❗️Rafael Márquez, D.T. de… pic.twitter.com/k1sldrwPaL — Claro Sports (@ClaroSports) November 13, 2026

Henry Martín es el máximo goleador del América en lo que va del Apertura 2026 de la Liga MX con 11 anotaciones, de las cuales seis han sido de penalti.

Rafa Márquez explica la ausencia de Henry Martín

Rafa Márquez indicó que en su plan de juego al menos contempla tres atacantes, razón por la cual Henry Martín no tuvo espacio en su segunda convocatoria como timonel de la Selección Mexicana.

“Lo de Henry, pensando en tener tres puntas, incluso cuatro con León, creemos que hoy no es necesario, por eso no decidimos traerlo, sin embargo sigue abierta la puerta por si más adelante se le puede traer”, señaló el histórico exdefensa, dejando a puerta abierta para eventualmente llamar al jugador del América.

Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Armando González, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Armando León son los atacantes que Rafa Márquez convocó para los dos cotejos contra Jamaica por el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

No es nada más el tema del gol, son muchas cosas más las que pedimos al punta Rafa Márquez, entrenador de México



¿Desde cuándo Henry Martín no juega con México?

Henry Martín tiene dos años de no ser convocado a la Selección Mexicana, pues no juega con el Tricolor desde noviembre del 2024.

El último cotejo de la Bomba con la camiseta nacional fue en el triunfo de 4-0 sobre Honduras en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, cotejo celebrado en el Estadio Nemesio Díez del Toluca, donde el yucateco hizo dos de los cuatro tantos del Tricolor, que se impuso por global de 4-2 para acceder al Final Four del torneo regional.

EVG