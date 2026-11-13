¿Cuándo y contra quién fue el último triunfo de Rafa Márquez como jugador de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez sigue en busca de su primer triunfo al frente de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez busca este sábado ante Jamaica su primer triunfo como entrenador de la Selección Mexicana, con la que su última victoria como jugador fue ante Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

El Káiser de Michoacán ingresó al minuto 67 del 2-1 del Tricolor sobre los Guerreros Taeguk en la segunda jornada del Grupo F del magno evento de la FIFA, en duelo desarrollado en el Estadio de Rostov.

Con aquella victoria ante Corea del Sur, Rafa Márquez y compañía consiguieron su segunda y última victoria en Rusia 2018, Copa del Mundo en la que los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio quedaron eliminados en octavos de final tras caer 2-0 a manos de Brasil.

Rafa Márquez va por su primer triunfo al frente de México

Rafa Márquez no pudo conseguir el triunfo en ninguno de sus primeros cuatro partidos como director técnico de la Selección Mexicana.

El Tricolor empató contra Colombia y Perú, 1-1 ante ambos, y perdió 3-0 frente a Estados Unidos y 2-0 a manos de Chile, lo que encendió las alarmas en el inicio del nuevo proceso hacia el Mundial 2030.

En esta Fecha FIFA, México enfrenta a ida y vuelta a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que es de vital importancia que Rafa Márquez consiga sus primeras victorias en el banquillo Tricolor, pues no clasificar al Final Four sería un duro golpe en su proceso.

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? 🫶💚



Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. 🎶🇯🇲



Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. 💪🇲🇽#SomosMéxico. pic.twitter.com/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

Rafa Márquez, con marca perfecta ante Jamaica

Rafa Márquez ganó los tres partidos oficiales en los que enfrentó a Jamaica en su época como jugador de la Selección Mexicana, todos ellos en eliminatoria mundialista.

El exdefensa del Barcelona disputó los 90 minutos en todos esos cotejos ante los Reggae Boyz, dos de ellos en el proceso hacia Corea-Japón 2002, en los que el Tricolor se impuso 4-0 en el Estadio Azteca y 2-1 en Kingston.

El tercer y último triunfo de Rafa Márquez contra Jamaica como seleccionado nacional fue el 3-0 obtenido en el camino hacia Sudáfrica 2010, en un duelo desarrollado el 6 de septiembre de 2008 en el Coloso de Santa Úrsula.

El Káiser de Michoacán intentará trasladar esa buena racha ante Jamaica a su nueva etapa como timonel de la Selección Mexicana, a la que representó en las canchas entre 1997 y 2018, pues se retiró tras el Mundial de aquel año en Rusia.

EVG