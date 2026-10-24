Rafa Márquez ya no quiere perder con México y una joven estrella podría darle su primera victoria

La Selección Mexicana no ha podido ganar desde que Rafa Márquez tomó las riendas del equipo, pero el técnico michoacano ya se prepara para anunciar su segunda convocatoria el frente del Tricolor de cara a lo que será su participación en la Concacaf Nations League.

Después de los cuatro amistosos que vivió en Estados Unidos, Rafa Márquez dejó en claro en la conferencia de prensa después de enfrentar a Chile que ya tiene definidos a los jugadores que si tienen lo necesario para vestir la casaca de México.

Rafa Márquez acudió al entrenamiento del América. ı Foto: Mexsport

Rafa Márquez prepara una sorpresa para su convocatoria de noviembre

Rafa Márquez presentó una convocatoria de 30 jugadores para la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero en esta ocasión el número de futbolistas tendrá que reducirse, ya que disputarán un torneo oficial de la Concacaf.

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Según diversos reportes, Rafa Márquez incluiría a Tahiel Jiménez a su próxima convocatoria para la Nations League y que el juvenil de Santos tenga su debut oficial con el primer equipo de la Selección Mexicana.

El ariete del conjunto lagunero vive un buen momento en el Apertura 2026 con el equipo de Renato Paiva. Tahiel Jiménez lleva cinco goles en sus últimos cinco compromisos, por lo que atrajo las miradas de Rafa Márquez para una posible convocatoria.

México se medirá a Argentina en cuartos de final 18 años después. ı Foto: Mexsport

La Selección Mexicana se mide a Jamaica en busca del pase al Final Four

Rafa Márquez tendrá su primera gran prueba como entrenador de la Selección Mexicana al iniciar su participación en la Concacaf Nations League en noviembre y su primer rival será su similar de Jamaica.

El encuentro de ida de cuartos de final se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, aunque aún no hay una sede confirmada. Mientras que el juego de vuelta se disputa el 17 del mismo mes a las 20:30 horas en la cancha del Estadio BBVA.

Por primera vez en la historia del Tricolor, el equipo nacional disputará un partido oficial en el Gigante de Acero y será en la casa del Monterrey donde el equipo de Rafa Márquez busque su boleto al Final Four de la Nations League.

DCO