Diego Lainez le pone fin; la estrella de Tigres habla de su futuro con la Selección Mexicana y aclara rumores

Inició una era en la Selección Mexicana al mando de Rafael Márquez, por lo que varios jugadores han hablado de su intención de regresar al Tricolor y uno de ellos es Diego Lainez, jugador de los Tigres, quien comentó que su objetivo es regresar a una convocatoria y que siempre estará disponible si lo necesitan.

“La Selección va a ser un objetivo para mí y siempre estaré para ella, independientemente de que me hayan tocado momentos duros. No solo en el Mundial pasado, también en Qatar”, dijo el futbolista, quien agregó: “En la lista final de la Selección yo estaba en un muy buen momento, pero es cuestión de gustos y así es el futbol. Son decisiones. Estamos acostumbrados desde chicos a esto: convocatorias, estar fuera, a veces ser titular, a veces no te convocan, a veces estar en la banca”.

Diego Lainez se ha perdido dos Copa del Mundo por diferentes motivos, ya sea por nivel deportivo, por la valoración de los entrenadores, etc. A pesar de no pasar el corte final para Qatar 2022 y para Norteamérica 2026, el jugador de los Tigres no siente que tiene una espina clavada.

“No siento que sea una espina clavada. Al contrario, siempre es un objetivo. Siempre he dicho que las cosas pasan o no pasan por una razón. No me ha tocado estar, pero, sin embargo, creo que llevo muchos años en selecciones nacionales. No se ha dado por alguna razón, pero tampoco es algo que no me deje dormir”, comentó.

En su momento a Diego Lainez se le vio como la joya del futbol mexicano, con su juventud y velocidad destacaba por su capacidad de eludir rivales. Se fue a Europa y siguió deslumbrando, pero poco a poco se fue apagando y siguió el camino de varios jugadores mexicanos que no triunfan en el Viejo Continente; fichar por Tigres. Ahora, la Selección Mexicana tiene una nueva joya; Gilberto Mora, de quien Lainez habló.

“Si he tenido la oportunidad de hablar con él. Es un chico muy centrado, muy educado. La verdad, en ese sentido podemos estar tranquilos. Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa. El país también tiene la necesidad de tener un referente en Europa, porque somos un país muy grande. Para mí está para jugar en Europa y es lo que, en mi opinión, debería ser, porque el país o la Selección necesitan eso”, dijo.

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