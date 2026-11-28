Rayados es uno de los semifinalistas del Apertura 2026 de la Liga MX

Se disputaron los primeros dos duelos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, dejando al Toluca y Monterrey como los primeros clasificados a las semifinales de la Liguilla, que este domingo sigue con la actividad.

Todavía falta conocer la resolución de dos juegos de cuartos de final, pero al momento las semifinales del futbol mexicano serían Cruz Azul vs Pachuca y Toluca vs Monterrey. Los Tuzos y La Máquina juegan la vuelta de cuartos de final este domingo ante Chivas y León, respectivamente, y esto puede modificar los cruces.

Clasificados al momento a las semifinales del Apertura 2026

Cruz Azul (2°)

Toluca (5°)

Monterrey (6°)

Pachuca (8°)

Así se jugarían las semifinales del Apertura 2026

Cruz Azul vs Pachuca

Toluca vs Monterrey

Antes de jugar su partido de cuartos de final de vuelta el Pachuca tiene ventaja en su serie ante Chivas, con lo que el líder del Torneo Apertura 2026 sería eliminado. Los Tuzos, al ser octavos, se enfrentarían al Cruz Azul, que es segundo lugar general. La Máquina va venciendo al León en su llave.

Del otro lado, el Toluca como quinto de la tabla le haría frente a los Rayados del Monterrey, que vencieron en el Estadio Azteca al América con dos penaltis.

YAAAAA VAS A VEEEEEEER...🔵⚪



📸 Agencia Mexsport pic.twitter.com/V56YnjZxZQ — Rayados (@Rayados) November 29, 2026

Se definen a los semifinalistas de la Liga MX este domingo

Chivas debe vencer al Pachuca este domingo 29 de noviembre en el Estadio AKRON, sede del juego de vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, encuentro al que los Tuzos llegan con ligera ventaja tras haber ganado 2-1 el cotejo de ida.

Un triunfo por cualquier marcador es lo que necesita el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito para avanzar a las semifinales de la Liga MX, pues un empate en el marcador global le daría el boleto por su mejor posición en la tabla.

Por otro lado, el Cruz Azul enfrenta la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una sólida ventaja de cuatro goles, por lo que el equipo obligado en el duelo es el Club León, que tendrá que buscar una de las grandes remontadas en la historia de la Liguilla.

La Máquina, segundo lugar general, tiene todo de su lado para obtener el pase a las semifinales de la Fiesta Grande del futbol mexicano y solamente una catástrofe dejará al equipo cementero eliminado, pues La Fiera puede ganar por cuatro anotaciones y aún así no obtener el pase.

aar