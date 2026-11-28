El histórico gladiador Rey Mysterio reveló que la WWE visitará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México en 2027, en donde se retirará como luchador profesional. El anuncio llegó en el post-show de Survivor Series WarGames 2026.

“2027 será un año especial. En 2027 iremos a la Ciudad de México al Estadio Azteca, conocido como Estadio Banorte, para ser exactos, el 12 de junio estaremos ahí y será mi lucha final”, dijo el enmascarado.

Rey Mysterio fue el capitán del equipo México en Survivor Series WarGames 2026. El conjunto azteca ganó a Estados Unidos con un impresionante 3 vs 1 final de Penta Zero Miedo ante Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins.

Say it ain't so! @reymysterio just announced his FINAL MATCH will be on June 12th, 2027! 🤯



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Rey Mysterio, una leyenda de la WWE

Rey Mysterio se consolidó como el máximo embajador de la lucha libre mexicana a nivel internacional, estrella de la WWE, excampeón de la empresa en varios de sus títulos y considerado por leyendas como el mejor exponente de lo que en Estados Unidos llaman “wrestler” (luchador).

Nacido en Chula Vista, California, el 11 de diciembre de 1974, creció entre la cultura fronteriza mexicana y chicana. Como esteta se formó bajo la tutela directa de su tío, la leyenda tijuanense Rey Misterio Sr., debutando profesionalmente en 1989 en Tijuana con apenas 14 años.

Con apenas 1.68 metros de estatura, Rey Mysterio revolucionó los lucha libre mexicana junto a una camada de jóvenes talentos aéreos como Psicosis, Juventud Guerrera y Konnan.

Ese estilo atractivo le abrió las puertas de Estados Unidos en 1995 en ECW y, poco después, en la WCW, empresa donde popularizó la división de peso crucero con combates clásicos frente a Eddie Guerrero y Dean Malenko.

En 2002 firmó con la WWE, en donde definitivamente se consolidó como una estrella global, siendo de las figuras más reconocibles por años.

Su movimiento, el 619 (en honor al código postal de San Diego), es de los más famosos de todos los tiempos y se talento lo llevó a ganar el Royal Rumble en 2006 y a conquistar el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania 22, dedicando la hazaña a su fallecido amigo Eddie Guerrero.

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