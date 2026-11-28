Penta Zero Miedo se impuso de una manera espectacular en un intenso 3 vs 1 final a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins, para darle el triunfo al equipo de México en WWE Survivor Series WarGames sobre la escuadra de Estados Unidos.

Como su nombre lo dice, el gladiador azteca mostró cero miedo cuando quedó en el ensogado solo frente a tres de las grandes estrellas de la WWE. Penta sacó los mejores movimientos de su arsenal para, uno a uno, ir derrotando a sus rivales.

penta eliminating cm punk and seth rollins in the span of 8 seconds he’s the goat pic.twitter.com/BWd51iPga6 — melissa (fan account) (@LIV4MEL) November 29, 2026

Cuando estaba en el 3 vs 1, Penta primero eliminó a Cody Rhodes con un Penta Driver, el movimiento especial del mexicano, quien después despachó a CM Punk con un Roll Up y por último dio cuenta de Seth Rollins con el Mexican Destroyer, la finalización favorita del originario de Ecatepec.

Survivor Series WarGames es uno de los eventos más emblemáticos dentro del calendario anual de la WWE, celebrado tradicionalmente a finales de noviembre como uno de los históricos “Cuatro Grandes” de la compañía junto a WrestleMania, Royal Rumble y SummerSlam. Desde 2022 la empresa transformó el concepto al incorporar los WarGames.

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